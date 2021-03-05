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DSÖ: Kadınlar COVID-19 ile mücadelede ön saflarda

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, koronavirüsle mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının çoğunun kadın olduğunu duyurdu.

05 Mart 2021 Cuma 08:45
DSÖ: Kadınlar COVID-19 ile mücadelede ön saflarda
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Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, COVID-19 ile mücadelede kadınların rolüne dikkat çekti.

Dünya çapında sağlık sektöründe yer alan her 10 kişiden 7'sinin kadın olduğunu söyleyen Kluge, Avrupa kıtasında görev yapan hemşirelerin yüzde 84'ünün ve doktorların yüzde 53'ünün kadın olduğunu vurguladı. 

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Yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne atıfta bulunan Kluge, Avrupa'daki hiçbir ülkede cinsiyet eşitliğinin sağlanamadığını ve salgın sürecinde bu durumun daha da kötüleştiğini anlattı.

"Kadınların virüse yakalanma oranı daha yüksek"

Hans Kluge, kadınların virüse yakalanma oranının daha yüksek olduğuna dikkat  çekerek, "Olağanüstü durumların kadınların sağlığı üzerinde orantısız bir etkisinin olduğunu uzun zamandır biliyoruz ve COVID-19 bir istisna değil" dedi.

Kluge, 5 hafta önce, COVID-19'a yakalanan yaklaşık 1,3 milyon sağlık çalışanının yüzde 68'inin kadın olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
COVID19 Ile MücadeleDSÖKadınlar
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