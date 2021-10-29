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DSÖ ihtiyaç sahibi ülkeler için 23 milyar dolar bütçe istedi

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs ile mücadelede ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırılması için 23,4 milyar dolar bütçe talebinde bulundu.

29 Ekim 2021 Cuma 08:59
DSÖ ihtiyaç sahibi ülkeler için 23 milyar dolar bütçe istedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen toplantıda, Covid-19 ile Mücadele Araçlarına Erişimi Hızlandırma (ACT-A) inisiyatifinin yeni stratejisi ve bütçe planlamasını açıkladı.

Küresel Covid-19 vaka ve ölüm artışlarının 2 ay sonra ilk defa yükselişe geçtiği uyarısında bulunan Ghebreyesus, "Bu yükseliş, salgının halen devam ettiğini hatırlatıcı nitelikte." dedi.

"Yüksek gelirli ülkelerde, düşük gelirlilere kıyasla 80 kat daha fazla test yapıldı"

Ghebreyesus, Covid-19'un etkisini sürdürmesinin, dünyada salgınla mücadele araçlarına erişimde eşitliğin sağlanmamasından kaynaklandığına işaret ederek, "Yüksek gelirli ülkelerde, düşük gelirlilere kıyasla 80 kat daha fazla test ve 30 kat daha fazla aşı yapıldı." diye konuştu.

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"6,8 milyar doz aşı adil dağıtılsaydı her ülke nüfusunun yüzde 40'ının aşısı tamamlanmış olacaktı"

Şimdiye kadar uygulanan 6,8 milyar doz aşı adil dağıtılsaydı dünyada her ülke nüfusunun yüzde 40'ının aşısının tamamlanmış olacağının altını çizen Ghebreyesus, ACT-A'nın aşı ve test uygulamalarındaki adaletsizliğin önüne geçmek için başlatıldığını anımsattı.

Ghebreyesus, şimdiye kadar aşılamaların yetersiz olduğu 144 ülkede COVAX programı kapsamında 425 milyon doz aşı dağıtıldığını kaydetti ve "Aşı tedarik ve finans zorlukları nedeniyle ACT-A, hedeflerine ulaşamadı. Covid-19 dünyanın her yerinde kontrol edilemediği sürece virüs mutasyona uğrayıp dolaşımını sürdürecektir." diye konuştu.

Covid-19 ile etkili mücadele için aşılamanın yanı sıra test, yoğun bakım tedavisi ve oksijen desteği gibi araçların da kritik önem taşıdığını vurgulayan Ghebreyesus, "ACT-A girişimi tamamen desteklenmeli ve önü açılmalıdır. Küresel işbirliği, virüsün alt edilmesi için tek yoldur." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, "ACT-A için yeni bütçe planı kapsamında önümüzdeki 12 ay içinde ihtiyaç sahibi ülkelere Covid-19 ile mücadele araçlarının temin edilmesine dair hedeflerimize ulaşmak için 23,4 milyar dolar talep ediyoruz." dedi.

Roma'da 30-31 Ekim'de düzenlenecek G20 Zirvesi öncesi Ghebreyesus, üye ülkelere, ACT-A'ya tam destek verilmesi ve küresel sağlık güvenliğini sağlamak için çalışma planı oluşturulması çağrısında bulundu.

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