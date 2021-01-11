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DSÖ heyeti bu hafta Çin'e gidiyor

Dünya Sağlık Örgütünden uzmanlar, koronavirüsün kaynağına dair inceleme yapmak üzere 14 Ocak'ta Çin'e gidecek.

11 Ocak 2021 Pazartesi 11:00
DSÖ heyeti bu hafta Çin'e gidiyor
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, DSÖ heyetinin ülkeye yapacağı ziyaretiyle ilgili kısa bir açıklama yayımladı.

Buna göre DSÖ uzman heyeti, ziyarette Çinli meslektaşlarıyla görüşecek.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, 6 Ocak'ta düzenlediği olağan basın toplantısında, COVID-19'un kaynağının araştırılması için örgütle istişareler yürütüldüğünü açıklamıştı.

Vize problemi yaşanmıştı

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, COVID-19'un kökenini araştırmak için Çin'e gitmesi beklenen uluslararası bilim insanlarının durumuna ilişkin "Çinli yetkililerin Çin'e gidecek heyet için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik. Ekibin iki üyesinin (Çin'e) yolculuklarına çoktan başlamış olması ve diğerlerinin de son dakikada seyahat edememesi nedeniyle bu haber beni büyük hayal kırıklığına uğrattı." ifadesini kullanmıştı.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise vize sorununun DSÖ bilim heyetinin Çin'e girişine engel olduğunu söylemişti

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Anahtar Kelimeler:
DSÖÇinKoronavirüsün Kaynağı
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