DSÖ Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantına isim verdi

Dünya Sağlık Örgütü, şimdiye kadar Güney Afrika'da 77, Botswana'da 4, Hong Kong'da 2, İsrail ve Belçika'da birer vakada görülen B.1.1.529 varyantına "Omicron" adının verildiğini duyurdu.

"Daha bulaşıcı"

DSÖ'nün verdiği bilgilere göre, ön kanıtlar Güney Afrika varyantının diğer varyantlardan daha bulaşıcı olduğunu gösteriyor. Omicron varyantı Güney Afrika'daki tüm bölgelerde artıyor.

DSÖ, varyantın çok sayıda mutasyona uğradığını, bu mutasyonların bazılarının endişe verici olduğunu açıkladı.

Avrupa'da ilk kez Belçika'da

Belçika'da, Avrupa'da ilk teyit edilen yeni koronavirüs varyantı görüldü. Vakanın 11 Kasım'da Mısır'dan dönen ve 11 gün sonra semptomlar gösteren genç, aşılanmamış bir kadın olduğu açıklandı.

Avrupa Birliği COVID-19'un yeni varyantı nedeniyle 7 Afrika ülkesinden yapılacak seyahatlerin durdurulması konusunda anlaştı.

Türkiye'den 5 ülkeye seyahat kısıtlaması

Öte yandan Türkiye de 5 ülkeye seyahat kısıtlaması getirdi. Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den gelişler yasaklandı.

Güney Afrika'da ortaya çıktı

B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

BioNTech: Yeni varyantın verileri 2 hafta içinde gelir

BioNTech, yeni varyant üzerinde araştırmalara başlandığını açıkladı. Ayrıca mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğine ilişkin 2 hafta içinde laboratuvar verisi bekleniyor.

Omicron nedir?

Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omicron, yeni varyantın ismi oldu.

Daha önce Dünya Sağlık Örgütü, ülkelerin imajlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle koronavirüs varyantlarına yeni adlar verileceğini açıklamıştı. Artık varyantlar görüldükleri ülkelerin adıyla değil Yunan alfabesindeki "Alfa, Beta, Gamma, Delta..." gibi harflerle anılıyor.