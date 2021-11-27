banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Üst Komite’den radikal karar!
Üst Komite’den radikal karar!
Siyasiler Güzelyurt halkına hep yalan söylediler söylemeye de devam edecekler!
Siyasiler Güzelyurt halkına hep yalan...
Sucuoğlu, Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu
Ülkeye girişte yeni kural!
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
banner404

DSÖ Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantına isim verdi

Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantına "Omicron" adını verdi. İlk bulgulara göre omicron varyantı daha yüksek bulaşma riski taşıyor.

27 Kasım 2021 Cumartesi 08:30
DSÖ Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantına isim verdi

Dünya Sağlık Örgütü, şimdiye kadar Güney Afrika'da 77, Botswana'da 4, Hong Kong'da 2, İsrail ve Belçika'da birer vakada görülen B.1.1.529 varyantına "Omicron" adının verildiğini duyurdu. 

"Daha bulaşıcı"

DSÖ'nün verdiği bilgilere göre, ön kanıtlar Güney Afrika varyantının diğer varyantlardan daha bulaşıcı olduğunu gösteriyor. Omicron varyantı Güney Afrika'daki tüm bölgelerde artıyor.

DSÖ, varyantın çok sayıda mutasyona uğradığını, bu mutasyonların bazılarının endişe verici olduğunu açıkladı.

Avrupa'da ilk kez Belçika'da

Belçika'da, Avrupa'da ilk teyit edilen yeni koronavirüs varyantı görüldü. Vakanın 11 Kasım'da Mısır'dan dönen ve 11 gün sonra semptomlar gösteren genç, aşılanmamış bir kadın olduğu açıklandı.

Avrupa Birliği COVID-19'un yeni varyantı nedeniyle 7 Afrika ülkesinden yapılacak seyahatlerin durdurulması konusunda anlaştı.

Türkiye'den 5 ülkeye seyahat kısıtlaması

banner341
Öte yandan Türkiye de 5 ülkeye seyahat kısıtlaması getirdi. Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den gelişler yasaklandı.

Güney Afrika'da ortaya çıktı

B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

BioNTech: Yeni varyantın verileri 2 hafta içinde gelir

BioNTech, yeni varyant üzerinde araştırmalara başlandığını açıkladı. Ayrıca mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğine ilişkin 2 hafta içinde laboratuvar verisi bekleniyor.

Omicron nedir?

Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omicron, yeni varyantın ismi oldu. 

Daha önce Dünya Sağlık Örgütü, ülkelerin imajlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle koronavirüs varyantlarına yeni adlar verileceğini açıklamıştı. Artık varyantlar görüldükleri ülkelerin adıyla değil Yunan alfabesindeki "Alfa, Beta, Gamma, Delta..." gibi harflerle anılıyor.  

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Leyen uyardı: Yeni varyant birkaç ay içinde tüm dünyaya yayılacak!
Leyen uyardı: Yeni varyant birkaç ay içinde tüm dünyaya yayılacak!
Avrupa Birliği aşı ihracatını kolaylaştırıyor
Avrupa Birliği aşı ihracatını kolaylaştırıyor
Hollanda'da kısmı sokağa çıkma yasağı
Hollanda'da kısmı sokağa çıkma yasağı
DSÖ yeni varyant için uzman toplantısı düzenleyecek
DSÖ yeni varyant için uzman toplantısı düzenleyecek
BioNTech'ten 'yeni varyant' açıklaması: Veriler 2 hafta içinde gelir
BioNTech'ten 'yeni varyant' açıklaması: Veriler 2 hafta içinde gelir
Birçok ülke Afrika ülkelerine geliş gidişleri durdurdu!
Birçok ülke Afrika ülkelerine geliş gidişleri durdurdu!
AB 7 Afrika ülkesinden seyahatleri durdurdu
AB 7 Afrika ülkesinden seyahatleri durdurdu
Merkel: "Almanya göçmen krizinde Polonya ile tam dayanışma içinde"
Merkel: "Almanya göçmen krizinde Polonya ile tam dayanışma içinde"
Fransa'da maske zorunluluğu geri geldi
Fransa'da maske zorunluluğu geri geldi
Kadına yönelik şiddete yeni yasa tasarısı
Kadına yönelik şiddete yeni yasa tasarısı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim