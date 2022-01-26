banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gazete manşetleri 26 Ocak 2022 Çarşamba
Gazete manşetleri
Sucuoğlu’nun gönlü CTP’den yana ama…
Sucuoğlu’nun gönlü CTP’den yana ama…
Seçim sonrası anayasal süreç işliyor
İtirazlar değerlendiriliyor!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber
Son Dakika
Koronavirüse bir can daha!
Cumhurbaşkanlığı'nda toplantı yapılacak
Cumhurbaşkanlığı'nda toplantı
banner405

DSÖ Genel Direktörü seçimi Mayıs'ta yapılıyor

Dünya Sağlık Örgütü, Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus'u mayıs ayında düzenlenecek DSÖ Genel Direktörü seçiminde oy birliğiyle tek aday olarak gösterdi.

26 Ocak 2022 Çarşamba 09:24
DSÖ Genel Direktörü seçimi Mayıs'ta yapılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 150. Yönetim Kurulu Toplantısı, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam ediyor.

Örgütten yapılan açıklamada, toplantının bugün yapılan oturumunda, Ghebreyesus'un oybirliğiyle ikinci dönem için Genel Direktör adayı olarak gösterildiği açıklandı.

banner341
Açıklamada, 2022 Mayıs'ında yapılacak 74. Dünya Sağlık Asamblesindeki (DSA) seçimde Ghebreyesus için karar verileceği bilgisi yer aldı.

Seçime tek aday olarak girecek Ghebreyesus, "diyecek söz bulamadığını" belirterek yönetim kuruluna son 5 yıldaki desteği için teşekkür etti.

Ghebreyesus, halen dünyanın omicron varyantıyla mücadele verdiğini vurgulayarak, "İnanıyorum ki 2022'de salgının akut aşaması sona erecek çünkü hepimiz bezgin ve yorgunuz." dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'den Rusya'ya karşı ABD ile güçlü birlik mesajı
AB'den Rusya'ya karşı ABD ile güçlü birlik mesajı
Irak, terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
Irak, terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
Avrupa'da doğalgaz fiyatları Rusya-Ukrayna gerilimiyle yeniden yükseldi
Avrupa'da doğalgaz fiyatları Rusya-Ukrayna gerilimiyle yeniden yükseldi
Burkina Faso Cumhurbaşkanı istifa etti
Burkina Faso Cumhurbaşkanı istifa etti
BM, Burkina Faso'daki darbeyi kınadı
BM, Burkina Faso'daki darbeyi kınadı
Burkina Faso'da asker yönetime el koydu
Burkina Faso'da asker yönetime el koydu
Yunanistan'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
Yunanistan'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
Akdeniz'de NATO tatbikatı: Neptune Strike 2022
Akdeniz'de NATO tatbikatı: Neptune Strike 2022
DSÖ 2022'de COVID-19'un acil durumunun bitmesini umuyor
DSÖ 2022'de COVID-19'un acil durumunun bitmesini umuyor
AB, İngiltere ile anlaşmadan umutlu
AB, İngiltere ile anlaşmadan umutlu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim