DSÖ Genel Direktörü seçimi Mayıs'ta yapılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 150. Yönetim Kurulu Toplantısı, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam ediyor.

Örgütten yapılan açıklamada, toplantının bugün yapılan oturumunda, Ghebreyesus'un oybirliğiyle ikinci dönem için Genel Direktör adayı olarak gösterildiği açıklandı.

Açıklamada, 2022 Mayıs'ında yapılacak 74. Dünya Sağlık Asamblesindeki (DSA) seçimde Ghebreyesus için karar verileceği bilgisi yer aldı.

Seçime tek aday olarak girecek Ghebreyesus, "diyecek söz bulamadığını" belirterek yönetim kuruluna son 5 yıldaki desteği için teşekkür etti.

Ghebreyesus, halen dünyanın omicron varyantıyla mücadele verdiğini vurgulayarak, "İnanıyorum ki 2022'de salgının akut aşaması sona erecek çünkü hepimiz bezgin ve yorgunuz." dedi.