banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yeni yıla girerken...
Yeni yıla girerken...
Sezen eşliğinde 2020 uğurlaması
Sezen eşliğinde 2020 uğurlaması
“Soruyoruz ve 9 aydır çözüm bekliyoruz…”
“Soruyoruz ve 9 aydır çözüm...
Yeni yılı kutlamak ve ibadet
Yeni yılı kutlamak ve ibadet
banner376

DSÖ Genel Direktörü'nden mesaj

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Herkesi yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı aşılamak zaman alacak. Hepimizi güvende tutan denenmiş ve test edilmiş önlemlere bağlı kalmaya devam etmeliyiz" dedi.

31 Aralık 2020 Perşembe 08:30
DSÖ Genel Direktörü'nden mesaj
banner337
banner351

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 31 Aralık 2019'da Çin'in, Vuhan kentinde kaynağı bilinmeyen gizemli bir solunum yolu hastalığı tespit edildiğini DSÖ'ye bildirmesinin yıl dönümü nedeniyle video mesaj yayımladı.

"Aşılar, salgının gidişatını değiştirmek için büyük umut veriyor" ifadesini kullanan Ghebreyesus, tünelin ucundaki ışığın görüldüğünü söyledi.

Ghebreyesus, salgının sona ermesi için sadece aşıların maliyetini karşılayabilecek ülkelerin değil dünya genelinde risk altındaki tüm insanların aşılanmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

"Önlemlere bağlı kalmaya devam etmeliyiz"

banner341
Herkese COVID-19 aşısının yapılmasının zaman alacağının altını çizen Ghebreyesus, "Hepimizi güvende tutan denenmiş ve test edilmiş önlemlere bağlı kalmaya devam etmeliyiz" dedi.

Ghebreyesus, bu önlemleri de "fiziksel mesafeyi korumak, maske takmak, elleri yıkamak ve hijyen kurallarına uymak" olarak sıraladı.

"4 milyar doların biraz üzerinde fona ihtiyacı var"

DSÖ eş güdümünde yürütülen "COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX)" önemine de değinen Ghebreyesus, "COVAX'ın düşük ve orta gelirli ülkeler için acil olarak aşı satın alması için 4 milyar doların biraz üzerinde (fona) ihtiyacı var. Yeni yılda üstesinden gelmemiz gereken zorluk budur" değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ Genel Direktörü, 2020'nin hükümetlerin halk sağlığına yatırımları artırması gerektiğini gösterdiğini kaydetti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Tedros Adhanom GebreyesusDSÖCovid19 Aşısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küresel ısınma nedeniyle Venezuela'daki son buzul da eriyor
Küresel ısınma nedeniyle Venezuela'daki son buzul da eriyor
Avrupa Birliği ve İngiltere, yol ayrımındaki son adımları attı
Avrupa Birliği ve İngiltere, yol ayrımındaki son adımları attı
Güney Afrika'ya seyahat edeceklere COVID-19 testi zorunluluğu
Güney Afrika'ya seyahat edeceklere COVID-19 testi zorunluluğu
İngiltere'den 8 ay sonra koronavirüsten rekor ölüm
İngiltere'den 8 ay sonra koronavirüsten rekor ölüm
ABD'den Orta Doğu'ya bombardıman uçağı çıkarması
ABD'den Orta Doğu'ya bombardıman uçağı çıkarması
200 yıl günlükte 6 Aborjin'in katledildiği iddiası
200 yıl günlükte 6 Aborjin'in katledildiği iddiası
İnsanlığın kullandığı en eski alet bulundu
İnsanlığın kullandığı en eski alet bulundu
AB, BioNTech-Pfizer aşısından 100 milyon doz daha alacak
AB, BioNTech-Pfizer aşısından 100 milyon doz daha alacak
Mutasyona uğrayan tür ABD'de de görüldü
Mutasyona uğrayan tür ABD'de de görüldü
Fransız Bilim Konseyi: Kontrolsüz COVID-19 dalgası başlayabilir
Fransız Bilim Konseyi: Kontrolsüz COVID-19 dalgası başlayabilir

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim