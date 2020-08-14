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DSÖ: Dünya genelindeki okulların yüzde 43'ünde el yıkama imkanı yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelindeki okulların yüzde 43'ünde el yıkama imkanının bulunmamasının okulların yeniden açılmasının önündeki en büyük engel olduğunu belirtti.

14 Ağustos 2020 Cuma 01:33
DSÖ: Dünya genelindeki okulların yüzde 43'ünde el yıkama imkanı yok
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelindeki okulların yüzde 43'ünde el yıkama imkanının bulunmamasının okulların yeniden açılmasının önündeki en büyük engel olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, DSÖ üyesi ülkelerden bazı bakanlar ve diplomatlara video konferans yoluyla hitap etti.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede el hijyeninin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, DSÖ ve UNICEF'in hazırladığı yeni rapor hakkında bilgi verdi. Dünya genelinde okulların yeniden açılmasının önündeki en büyük engel olarak okullarda el yıkama imkanlarının olmamasını gösteren Ghebreyesus, "Dünyadaki beş okuldan ikiden fazlası temel el yıkama imkanlarından yoksun ve bu tahminen 818 milyon çocuğu olumsuz etkiliyor. Bu, okulların açılmasında başlıca engel." dedi.

Ghebreyesus, bu okulların çoğunda temiz su, hatta tuvalet bile bulunmadığını ve bu sorunun Kovid-19 salgını öncesine dayandığını ifade ederek "Okullar da dahil olmak üzere tüm ortamlarda enfeksiyonları etkili şekilde önleme ve kontrol için suya, sanitasyona ve hijyen hizmetlerine erişim çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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DSÖ-UNICEF ORTAK RAPORUNDAN ÇARPICI RAKAMLAR

Rapora göre, 2019'da dünya genelinde okulların yüzde 43'ünde Kovid-19'dan korunmak için hayati tedbirler arasında yer alan su ve sabunla el yıkama imkanı bulunmuyor.

Buna göre, 355 milyon çocuğun okullarında su var ancak sabun yok. 462 milyon öğrenci ise su ya da musluğun olmadığı okullara gitmek zorunda kalıyor.

Ayrıca, dünya çapındaki okulların üçte birinde içecek su kısıtlı ya da hiç yok. 698 milyon çocuğun okullarında ise temel temizlik hizmeti bulunmuyor.

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Son Güncelleme: 14.08.2020 02:08
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