DSÖ Direktörü salgın konusunda umutsuz

DSÖ Genel Direktörü, dünya genelinde sunulan 700 milyon doz aşıya rağmen koronavirüs vakalarının birbirini izleyen 7 haftadır artmaya devam ettiğini söyledi.

Ghebreyesus, "Toplumların ve ekonomilerin yeniden açıldığını, seyahat ve ticaretin devam ettiğini görmek istiyoruz. Ancak şu anda çoğu ülkede yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor ve insanlar ölüyor." diye konuştu.

Koronavirüs salgınının bitmekten çok uzak olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Ancak iyimser olmak için birçok nedenimiz var. Yılın ilk 2 ayında vaka ve ölümlerdeki düşüş, bu virüs ve varyantlarının durdurulabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Worldometer internet sitesindeki verilere göre, dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 136 milyonu aştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 milyon 951 binin üzerinde.