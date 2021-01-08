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DSÖ'den Türkiye'ye tebrik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Türkiye'ye DSÖ'nün tavsiyelerini izlediği için teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faaliyetleri ve liderliği tüm ülkeler tarafından takdir görüyor" dedi.

08 Ocak 2021 Cuma 09:45
DSÖ'den Türkiye'ye tebrik
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede, Avrupa bölgesindeki vaka artışları, koronavirüsteki mutasyon, Türkiye'deki güncel durum ve aşı çalışmaları ele alındı.

Kluge, DSÖ'nün tavsiyelerini izlediği için Türkiye'ye teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faaliyetleri ve liderliği tüm ülkeler tarafından takdir görüyor. Güçlü veri ve bilgi sağlama sisteminiz nedeniyle sizi tebrik etmek istiyorum. Aynı zamanda Türkiye'de yürütülen aşı çalışmaları, hızlı tanı kiti çalışmaları ve virüsün genom dizilimi konusunda yaptığınız çalışmaların kapsamını artırdığınız için de tebrik ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Her ekibe bir hasta bile düşmüyor"

Görüşmede, salgına ilişkin Türkiye'deki son verileri paylaşan ve vaka sayılarındaki düşüşe dikkati çeken Bakan Koca, şunları belirtti:

"Avrupa'da giderek vaka sayısının arttığı, bizde tersine giderek azaldığı bir döneme girdik. Özellikle hızlı test, izolasyon ve temaslı takibinden taviz vermiyoruz. Filyasyon ekip sayımız, her biri 3 kişiden oluşan toplam 16 bin ekipten oluşuyor. Şu an bizim günlük 16 bin vakamız yok. Yani 1 ekibe 1 hasta bile düşmüyor. Bu sayıyı da azaltmak istemiyoruz çünkü önümüzdeki 2-3 ayın önemli olduğunu düşünüyoruz. Yaygın aşılama yapmadıkça filyasyon ekip sayımızı azaltmak istemiyoruz. Yatak kapasitemiz önemli bir düzeyde. Her geçen gün boş yatak sayımız giderek artıyor."

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"13 aşı çalışması DSÖ'nün yayınladığı listelerde de yer almaktadır"

Koca, aşı dağıtım planlarını belirlediklerini ve yerli aşı çalışmalarının devam ettiğini aktararak, "Kendi aşımızı geliştirme noktasında da oldukça yol almış durumdayız. Ülkemde yürütülen 13 aşı çalışması DSÖ'nün yayınladığı listelerde de yer almaktadır. Bakanlığıma bağlı bir araştırma-geliştirme birimi olan Türkiye Sağlık Enstitüleri tarafından desteklenen ve klinik aşamada olan ilk yerli aşının geliştirilmesini çok kısa zamanda tamamlayacağımızı düşünüyorum"açıklamasında bulundu. 

"Mutasyonun Türkiye'ye gelmesini geciktirmeye çalışıyoruz"

Bakan Koca ve Kluge, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon hakkında da görüş alışverişinde bulundu ve endişe yaratan gelişmeyle ilgili güçlü bilgi paylaşımı konusunda mutabık kaldı.

Konuyu yakın takip ettiklerini belirten Koca, "yeni mutasyonun Türkiye'ye gelmesini geciktirmek için gerekli tüm çalışmaları yürüttüklerini" vurguladı. Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Mutasyonun görüldüğü ülkelere ilişkin bazı seyahat önlemlerini ve bu ülkelerden gelenler için karantina önlemlerini uygulamaya koymuş bulunmaktayız. Şu ana kadar karantina altında tuttuğumuz kişilerden 15'inde bu mutasyona rastladığımızı belirtmek isterim. Önümüzdeki süreçte de ülkemizdeki vakaların sekans çalışmalarını artırarak küresel iş birliğine katkı amacıyla sonuçları paylaşmaya devam edeceğiz."

Kluge ise virüsteki mutasyonun ölüm oranlarını artırdığına ya da hastalığı ağırlaştırdığına dair hiçbir gösterge olmadığını, ancak bulaşıcılığın arttığını ifade etti. Bu sebeple tüm dünyada halk sağlığı tedbirlerinin artırılması gerektiğini bildiren Kluge, yine dünya genelinde aşılama çalışmalarının hızlandırmasını tavsiye ettiklerini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
DSÖTürkiyeHans Kluge
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