banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bin 500 TL ile geçinmenin formülünü de alalım!
Bin 500 TL ile geçinmenin...
Sağlık Bakanı’na iki konu ile ilgili sorularım
Sağlık Bakanı’na iki konu ile...
İhya dönemi bir yanda devlet kasası diğer yanda
İhya dönemi bir yanda devlet...
Bir biz var bizden içeri
Bir biz var bizden içeri
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 28 yeni vaka
Kapat

DSÖ'den sevindirici haber

Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında takip ettiği 6 ayrı bölgedeki koronavirüs vakalarında, son bir haftada yüzde 17 oranında düşüş olduğunu duyurdu.

16 Şubat 2021 Salı 09:15
DSÖ'den sevindirici haber
banner337
banner351

DSÖ'nün paylaştığı verilere göre vaka sayıları 4 haftadır düşüş gösteriyor.

Son haftada 3,15 milyon yeni vaka kaydedildi, bu da bir önceki haftaya oranla yüzde 17'lik bir azalmaya işaret ediyor.

Yeni vakalarda kaydedilen düşüş, salgından büyük oranda etkilenen İngiltere'de yüzde 25, ABD'de yüzde 20 ve Brezilya'da yüzde 10 olarak gerçekleşti.

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 109 milyonu, ölümler 2 milyon 400 bini aşmış durumda.

Tedbirlerin olumlu etkisi

banner341
Epidemiyolojist Jean-Marie Milleliri, 2020'nin sonunda uygulanan sıkı tedbirlerin etkilerini göstermeye başladığını belirtiyor. Milleliri'ye göre, vakalardaki düşüş eğilimi, virüsün yayılımının nasıl kontrol altına alınacağının anlaşıldığı izlenimini veriyor.

Francis Crick Enstitüsü'nden Jonathan Stoye ise DSÖ verileri için "Kesinlikle kötü haberler değil, ancak hala ne kadar iyi olduklarını bilmiyoruz" diye konuştu. Stoye, DSÖ rakamlarının, bazı net olmayan veriler nedeniyle, dünya genelindeki vakaların bütünün yansıtılması noktasında eksik kalabileceğini vurguladı.

Varyantlardaki risk

Ancak COVID-19'un yeni türlerinin ortaya çıkmasının salgınının seyrini olumsuz yönde değiştirmesinden endişe ediliyor.

Zira virüsün varyantların özellikle birkaçının yüksek derecede bulaşıcı olduğu açıklandı.

Bu açıklama da koronavirüs aşılarının onlara karşı daha az etkili olabileceği endişelerini gündeme getirdi.

banner360
Son Güncelleme: 16.02.2021 10:43
Anahtar Kelimeler:
DSÖCovid19 Vaka Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'de sahte aşı: 70 kişi gözaltında
Çin'de sahte aşı: 70 kişi gözaltında
Çin, ABD'nin eleştirilerine tepki gösterdi
Çin, ABD'nin eleştirilerine tepki gösterdi
BM: Myanmar ordusunun göstericilere karşı güç kullanımı endişe verici
BM: Myanmar ordusunun göstericilere karşı güç kullanımı endişe verici
DSÖ: “Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutu düşünülenden daha büyük“
DSÖ: “Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutu düşünülenden daha büyük“
İngiltere'de covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 15 milyonu aştı
İngiltere'de covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 15 milyonu aştı
İsrail ile Rum Yönetimi arasında yeni bir anlaşma
İsrail ile Rum Yönetimi arasında yeni bir anlaşma
Japonya, BioNTech-Pfizer'ın Kovid-19 aşısına resmi onay verdi
Japonya, BioNTech-Pfizer'ın Kovid-19 aşısına resmi onay verdi
Japonya’da 7,3 büyüklüğündeki deprem sonrası 100'den fazla yaralı
Japonya’da 7,3 büyüklüğündeki deprem sonrası 100'den fazla yaralı
İngiliz Sağlık Bakanı Hancock'tan Kovid-19 için “birlikte yaşanabilir“ yorumu
İngiliz Sağlık Bakanı Hancock'tan Kovid-19 için “birlikte yaşanabilir“ yorumu
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 81 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 81 milyonu geçti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim