banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kapanacak mıyız?
Kapanacak mıyız?
Vicdan borcu 24 vekilin
Vicdan borcu 24 vekilin
Şili başkanı maskesiz diye ceza yedi!!!
Şili başkanı maskesiz diye ceza...
Bıçak parası ve sevk komisyonu
Bıçak parası ve sevk komisyonu
banner376

DSÖ'den önemli açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün şu ana kadar "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını açıkladı.

22 Aralık 2020 Salı 08:45
DSÖ'den önemli açıklama
banner337
banner351

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus basın toplantısı düzenledi.

Virüslerin zamanla mutasyona uğradığını ve bunun doğal olarak beklendiğini belirten Ghebreyesus, "Ancak şimdiye kadar kuvvetle muhtemel ciddi hastalık veya ölüme neden olduğuna dair hiçbir kanıt yok" dedi.

banner341
DSÖ, mutasyona uğrayan koronavirüsün aşıları etkilemediği söyledi. Durumun kontrolden çıkmadığı belirtildi ancak tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanması gerektiği hatırlatıldı.

Dünyada 'mutasyon' paniği

İngiltere'de hızla yayılan yeni tür tüm dünyada panikle karşılandı. Türkiye dahil onlarca ülke İngiltere'ye uçuşları askıya aldı.

İngiltere, virüsün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu açıkladı. Danimarka, Hollanda ve Avusturya'da da mutasyona uğramış virüs görüldü.

banner360
Anahtar Kelimeler:
DSÖKoronavirüsTedros Adhanom Ghebreyesus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jüpiter ve Satürn'ün büyük buluşması Dünya'dan gözlendi
Jüpiter ve Satürn'ün büyük buluşması Dünya'dan gözlendi
DSÖ: Kovid-19’un daha hızlı yayılan türünün ‘ciddi hastalık veya ölüme’ neden olduğuna dair hiçbir kanıt yok
DSÖ: Kovid-19’un daha hızlı yayılan türünün ‘ciddi hastalık veya ölüme’ neden olduğuna dair hiçbir kanıt yok
Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
ABD'de Moderna aşısının dağıtımına başlandı
ABD'de Moderna aşısının dağıtımına başlandı
Suudi Arabistan tüm uluslararası uçuşları askıya aldı
Suudi Arabistan tüm uluslararası uçuşları askıya aldı
İtalya'da koronavirüsün daha bulaşıcı türüne sahip bir hastaya rastlandı
İtalya'da koronavirüsün daha bulaşıcı türüne sahip bir hastaya rastlandı
DSÖ'den 'virüste mutasyon' açıklaması: İngiltere ile yakın temastayız
DSÖ'den 'virüste mutasyon' açıklaması: İngiltere ile yakın temastayız
İngiltere'de koronavirüs kontrolden çıktı
İngiltere'de koronavirüs kontrolden çıktı
Londra'da Kovid-19 kısıtlamalarının sıkılaştırılacağını duyan halk mağazalara koştu
Londra'da Kovid-19 kısıtlamalarının sıkılaştırılacağını duyan halk mağazalara koştu
Japonya'da kuş gribi paniği
Japonya'da kuş gribi paniği

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim