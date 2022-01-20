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DSÖ'den koronavirüsün 'Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu' olarak görülmesine devam kararı

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının 'Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu' şeklinde nitelendirilmesine devam edilmesi yönünde karar aldı.

20 Ocak 2022 Perşembe 09:00
DSÖ'den koronavirüsün 'Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu' olarak görülmesine devam kararı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nden yapılan yazılı açıklamada, 13 Ocak'ta toplanan Acil Durum Komitesinde alınan kararlar paylaşıldı.

Açıklamaya göre, toplantıda, COVID-19'un Omicron varyantıyla mücadele, endişe verici varyantlara yol açan unsurlar, COVID-19'u teşhis yöntemlerinin evrilmesi, aşılama yöntemleri ve salgının takip edilip araştırılmasında küresel alanda Tek Sağlık yaklaşımının gerekliliği ele alındı.

Omicron varyantının çabuk tespit edilip varyanta ilişkin bilgilerin DSÖ ile zamanında paylaşılmasından ötürü Güney Afrika ve komşu ülkelere teşekkür eden Komite, varyantın çıkmasından sonra bu ülkelere yönelik uygulanan tümden seyahat kısıtlamalarına yönelik endişe duyduğunu vurguladı.

Komite, çok sayıda ülkenin COVID-19 aşısı tedarik etmekte güçlük çekmesinden derin endişe duyduğunu söyledi. Hastaların tedavisinde kullanılan ilaç ve ekipmanın pahalı olmasının da bu ülkelerde salgınla mücadeleyi zorlaştırdığını vurguladı.

"Yeni aşı teknolojileri geliştirme" çağrısı

Mevcut aşıların, ağır hastalık ve ölüm riskine karşı etkili olsa da COVID-19 varyantlarının bulaşmasını tamamen önleyemediğini vurgulayan Komite, bu konuda heterolog aşı kombinasyonları üzerinde yapılacak araştırmaların önemli olduğunu söyledi.

Komite, mevcut aşıların varyantlara karşı etkililik oranına dair veri paylaşılması yönünde aşı üretici firmalar ve ülkelere çağrıda bulunarak, "yeni aşı teknolojileri geliştirilmesine dair adımların atılması gerektiğinin" altını çizdi.

Bu kapsamda Komite, lojistik yönünden daha masraflı olan şırınga aşılarına alternatif olarak "burun içine sıkılan aşıların geliştirilebileceği" ve bunun "sağlık sistemi az gelişmiş ülkelerde aşılama oranını artırabileceği" tavsiyesinde bulundu.

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Komite 3 ay içinde yeniden toplanacak

Komite, hızlı yayılan bir virüs olarak COVID-19'un küresel halk sağlığını olumsuz etkilediği görüşünün tüm üyelerce tasdik edildiği bilgisini paylaşarak, "Genel Direktör, Komitenin tavsiyesini kabul ederek COVID-19 salgınının 'Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu' oluşturmayı sürdürdüğü kanaatine varmıştır." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Komitenin salgına ilişkin son durumu müzakere etmek üzere 3 ay içinde yeniden toplanacağı bilgisi yer aldı.

"Uluslararası seyahatler için aşı zorunluluğu talebinde bulunmama" tavsiyesi

DSÖ Acil Durum Komitesi, salgınla mücadele kapsamında üye ülkelere mevcut tavsiyelerini güncellerken, yeni tavsiyeler de ekledi.

Bu kapsamda "COVID-19 ile mücadele için başvurulan tedbirler, yapılan teşhisler, kullanılan ilaçlar ve aşılara dair verileri DSÖ ile paylaşma" tavsiyesi yapıldı.

Ülkelere, Temmuz 2022'ye kadar nüfuslarının yüzde 70'ini aşılamaları da önerildi.

Seyahat yasaklarının, üye ülkelerin ekonomisine ve toplumlarının salgından ötürü yaşadığı strese katkı sağlamayacağını vurgulayan Komite, "uluslararası seyahat yasaklarının kaldırılmasını veya yavaşlatılmasını" tavsiyelere ekledi.

Bunun yanı sıra üye ülkelere, "Uluslararası seyahatler için aşı zorunluluğu talebinde bulunmama" önerisinde bulunularak, küresel aşılamadaki eşitsizliğe dikkat çekildi.

Komite, üye ülkelere, "COVID-19'un hayvandan insana geçişi" iddialarına dair epidemiyolojik araştırmalar yapmayı ve bu konuda ilgili hayvanlar üzerinde takipte bulunmayı tavsiye etti.

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