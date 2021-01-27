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DSÖ'den koronavirüs tedavisiyle ilgili yeni tavsiyeler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kovid-19 hastalarının ve iyileştikten sonra da kalıcı semptomlar gösteren kişilerin tedavisiyle ilgili yeni tavsiyeler yayınladı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 11:45
DSÖ'den koronavirüs tedavisiyle ilgili yeni tavsiyeler
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DSÖ Sözcüsü Margaret Harris yeni tavsiyeler arasında evde tedavi gören hastaların oksijen seviyesini ölçen pulse oksimetre bulundurması olduğunu, bu sayede evdeki hastaların durumunun kötüye gitmesi halinde hastaneye kaldırılması gerektiğini karar verilebileceğini söyledi.
Örgüt doktorlardan oksijen akımını kolaylaştırmak için hastaları yüz üstü ve eğimli bir şekilde yatırılmasını tavsiye etti. Ayrıca DSÖ kanın pıhtılaşmasını engellemek için düşük dozlarda pıhtı önleyici ilaç kullanılmasını önerdi.

BİLİM İNSANLARI: KOVİD-19 SALGININI TAMAMEN BİTİRMEK İÇİN HAYVANLARIN DA AŞILANMASI GEREKEBİLİR

Fransız Pasteur Enstitüsü, Kovid-19 aşı çalışmasını 'etkisiz olduğu' için durdurdu
Koronavirüsün kökenini araştırmak için salgının çıkış noktası olan Çin'in Wuhan şehrine giden DSÖ önderliğinde kurulan bağımsız uzmanlarla ilgili konuşan Harris, ekibin karantina süresinin önümüzdeki günlerde tamamlanacağını ve çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

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Avrupa Birliği'nde geciken aşı teslimatlarıyla ilgili yorum yapmayan sözcü bu konuda elinde bir veri olmadığını ve DSÖ'nün önceliğinin yılın ilk 100 gününde dünyadaki tüm sağlık çalışanlarının aşılanması olduğunu vurguladı.

 

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Son Güncelleme: 27.01.2021 13:04
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs TedavisiDSÖ
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