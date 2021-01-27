DSÖ'den koronavirüs tedavisiyle ilgili yeni tavsiyeler

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris yeni tavsiyeler arasında evde tedavi gören hastaların oksijen seviyesini ölçen pulse oksimetre bulundurması olduğunu, bu sayede evdeki hastaların durumunun kötüye gitmesi halinde hastaneye kaldırılması gerektiğini karar verilebileceğini söyledi.

Örgüt doktorlardan oksijen akımını kolaylaştırmak için hastaları yüz üstü ve eğimli bir şekilde yatırılmasını tavsiye etti. Ayrıca DSÖ kanın pıhtılaşmasını engellemek için düşük dozlarda pıhtı önleyici ilaç kullanılmasını önerdi.

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Koronavirüsün kökenini araştırmak için salgının çıkış noktası olan Çin'in Wuhan şehrine giden DSÖ önderliğinde kurulan bağımsız uzmanlarla ilgili konuşan Harris, ekibin karantina süresinin önümüzdeki günlerde tamamlanacağını ve çalışmalara başlayacaklarını belirtti.





