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DSÖ'den koronavirüs ile ilgili büyük itiraf!

DSÖ: "ölümcül salgının uluslararası riskini değerlendirmekte hata yaptık"

DSÖ'den koronavirüs ile ilgili büyük itiraf!

DSÖ: "ölümcül salgının uluslararası riskini değerlendirmekte hata yaptık"

28 Ocak 2020 Salı 11:33
DSÖ'den koronavirüs ile ilgili büyük itiraf!

 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin’de başlayan koronavirüs ile ilgili ölümcül salgının uluslararası riskini değerlendirmekte "hata" yaptıklarını açıkladı.

DSÖ yetkilileri pazartesi günü AFP'ye yaptığı açıklamada bir önceki raporlarda "hata" yaptıklarını ve söz konusu ölümcül salgının uluslararası alandaki aciliyetinin “yüksek” olduğunu belirtti.

Bu düzeltmenin uluslararası kamu sağlığı açısından "acil durum ilanı" anlamına gelmeyeceği de vurgulandı.

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Geçtiğimiz hafta "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu bildiren örgüt, ölümcül salgının küresel çapta tehdide dönüşme riski için "küçük ihtimal" ifadesini kullanmıştı.

Diğer yandan Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan ölümcül koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 106'ya yükseldi.

Koronavirüs (2019-nCoV) ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Son Güncelleme: 28.01.2020 14:54
Anahtar Kelimeler:
Dsö Koronavirüs
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