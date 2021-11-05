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DSÖ'den aşı üreticilerine çağrı: COVAX programını önceleyin

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs aşısı üreticilerinin, aşı tedariklerinde COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nı öncelemeleri çağrısında bulundu.

05 Kasım 2021 Cuma 10:18
DSÖ'den aşı üreticilerine çağrı: COVAX programını önceleyin

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan Genel Direktör Dr. Tedros Ghebreyesus, küresel aşı eşitsizliğine değindi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşı dağıtımındaki adaletsizliğin önüne geçmek için "Bağışıklık artırıcı dozlar sadece bağışıklığı tehlikede olanlara uygulanmalıdır." dedi.

"COVAX'ı önceleyin" çağrısı

Nüfusunun yüzde 40'ı aşılanmış ülkelere daha fazla aşı gönderilmemesi gerektiğini savunan Ghebreyesus, "DSÖ'nün Acil Kullanım Listesi'ne dahil edilmiş aşıların üreticilerine, maddi karını değil COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nı (COVAX) önceleme çağrısını sürdürmekteyiz." şeklinde konuştu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Hindistan'da üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay vermesinin, aşı eşitliğini destekleyen bir adım olduğunun altını çizdi.

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Avrupa COVID-19'un yeni merkez üssü

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, son vaka artışlarının ardından Avrupa'nın yeniden COVID-19'un merkez üssü haline geldiğini açıkladı.

DSÖ'nün basın toplantısında konuşan Dr. Kluge, bugün Avrupa ve Orta Asya'daki her ülkenin, etkisini yeniden artıran salgınla mücadele ettiğini belirterek, "53 ülkedeki mevcut durum büyük endişe ve tehlike içermektedir." dedi.

Vaka ve ölümlere karşı uyarıda bulunuldu

Kluge, geçen hafta Avrupa ve Orta Asya'da 1,8 milyon yeni vaka ve 24 bin yeni ölümün kaydedildiğini vurgulayarak, bir önceki haftaya kıyasla vakalarda yüzde 6, ölümlerde ise yüzde 12 artışın görüldüğünün altını çizdi.

Bu iki bölgedeki vakaların dünyadaki rakamların yüzde 59'unu, ölümlerin ise yüzde 48'ini oluşturduğunu kaydeden Kluge, "COVID-19'daki artışlara karşı mücadele yöntemimizi değiştirmeliyiz." uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
DSÖCovax
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