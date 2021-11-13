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DSÖ'den Afganistan'daki çocuklar hakkında açıklama

Dünya Sağlık Örgütü, Afganistan'da 2021 yılı sonuna kadar 5 yaş altındaki tahmini 3,2 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olmasının beklendiğini bildirdi.

13 Kasım 2021 Cumartesi 08:17
DSÖ'den Afganistan'daki çocuklar hakkında açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısına Afganistan'ın başkenti Kabil'den video konferans yöntemiyle bağlandı.

Harris, ülkede sağlık çalışanlarına mart ayından bu yana maaş ödemesi yapılamamasından dolayı sağlık sisteminin sekteye uğramasından endişe duyduklarını söyledi.

"Yıl sonuna kadar 3,2 milyon çocuk akut yetersiz beslenmeden muzdarıp olacak"

Harris, DSÖ'nün Afganistan'daki kriz boyunca hayat kurtarmak için yardım sunmaya ve temel sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamaya devam ettiğini belirterek, "Ancak bu iş, uluslararası toplum ve bağışçıların desteği olmadan sürdürülemez." vurgusunu yaptı.

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Yetersiz beslenmenin Afganistan genelinde büyüyen bir sağlık sorunu olarak devam ettiğini vurgulayan Harris, yıl sonuna kadar 5 yaş altındaki tahmini 3,2 milyon çocuğun akut yetersiz beslenmeden muzdarip olmasının öngörüldüğünü söyledi.

"1 milyon çocuk akut yetersiz beslenme sebebiyle ölebilir"

Harris, "Bu çocukların en az 1 milyonu, acil tedavi olmazsa şiddetli akut yetersiz beslenme nedeniyle ölme riski altında." diye konuştu.

BM başta olmak üzere uluslararası toplum, Afganistan'da gıda temininde yaşanan sorunlara dikkati çekiyor.

BM verilerine göre Afganistan'da kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor.

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