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DSÖ'den açıklama

Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan'da üretilen Covovax'ın COVID-19'un aşısının acil kullanımına onay verdi.

18 Aralık 2021 Cumartesi 08:53
DSÖ'den açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD'li ilaç firması Novavax'ın lisansı altında Hindistan Serum Enstitüsünce üretilen Covovax (NVX-CoV2373) aşısının kullanımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Covovax'ın acil kullanımına onay verildiği aktarılan açıklamada, kararın düşük gelirli ülkelerde daha fazla insanı aşılamak için devam eden çabalara büyük destek vereceği vurgulandı.

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Onaylanan 9'uncu aşı

DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao karara ilişkin "Yeni varyantlar ortaya çıksa bile aşılar insanları ciddi hastalıkları ve COVID-19 kaynaklı ölümleri engellemek için en etkili araçlardan biri olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

DSÖ, bu kararıyla 9'uncu COVID-19 aşısına acil kullanım onayı vermiş oldu.

DSÖ, ilk olarak 31 Aralık 2020'de Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği COVID-19 aşısına, daha sonra Oxford-AstraZeneca'ya, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşıya, Moderna, Janssen ve Çin'in Sinopharm firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti.

Örgüt, son olarak 1 Haziran 2021'de Türkiye'de de kullanılan Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac ve 3 Kasım 2021'de Hindistan'da üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay vermişti.

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