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DSÖ'den açıklama

Dünya Sağlık Örgütü, küresel tütün kullanımına ilişkin rapor yayınladı. Raporda, küresel çaptaki tütün kullanımında azalma görüldüğü ve koronavirüs salgınının da bu düşüşü tetiklediği vurgulandı.

17 Kasım 2021 Çarşamba 08:45
DSÖ'den açıklama

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayınladığı tütün raporunda, küresel tütün kullanımındaki son durum değerlendirildi.

Tütün kullanımında düşüş yaşandığı belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"2015'ten 2020'ye kadar tütün kullanıcı sayısı 1,32 milyardan 1,3 milyara geriledi. Halihazırda 60 ülke, 2025'e kadar tütün kullanımını yüzde 30 azaltma hedefini gerçekleştirme yolunda ilerliyor."

Raporda, ücretsiz danışma hatları, tütünün zararına ilişkin SMS bilgilendirmeleri gibi çabalarla, 2030'a kadar 152 milyon kişiye tütünü bıraktırabileceği vurgulandı.

"Koronavirüs tedbirleri tütün kullanımının azalmasını tetikledi"

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Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin de tütün kullanımının azalmasına yardımcı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Salgın, 80 ülkede tütün kullanımının azaltılması yönünde etki gösterdi" denildi.

2025'te küresel tütün kullanıcı sayısının 1,27 milyara düşeceği öngörüsünde bulunuldu.

"En az tütün Afrika'da tüketildi"

Dünya Sağlık Örgütü, tütün kullanımına ilişkin güncel istatistiklerini de paylaştı.

2020'de küresel nüfusun yüzde 22,3'ünün tütün kullandığı, bu grupta 13 ila 15 yaş arası 38 milyon çocuğun da bulunduğuna dikkat çekildi.

Afrika'nın en az tütün kullanılan bölge olduğu belirtilen raporda, Güneydoğu Asya'nın tütün tüketiminde ilk sırada geldiği açıklandı. 

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Anahtar Kelimeler:
DSÖTütün KullanımıKoronavirüs
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