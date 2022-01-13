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DSÖ'den açıklama

Dünya Sağlık Örgütü, geçen hafta en yüksek küresel koronavirüs vaka sayısının bildirildiğine dikkat çekerek Omicron varyantının aşı yaptırmayanları hastanelik etmeye ve öldürmeye devam ettiği uyarısı yaptı.

13 Ocak 2022 Perşembe 08:30
DSÖ'den açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde küresel sağlık uzmanlarıyla gerçekleştirdiği basın toplantısında, geçen hafta DSÖ’ye 15 milyon yeni vaka bildirildiğini ve bunun haftalık en yüksek küresel COVID-19 vaka sayısı olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, "Giderek artan enfeksiyonlara, hemen hemen her ülkede Delta varyantının yerini alan Omicron sebep oluyor." dedi.

"Bu ölüm rakamlarını kabulleneceğimiz anlamına gelmemeli"

Ghebreyesus, Omicron'un Delta'ya kıyasla daha az ağır hastalıklara yol açmasına rağmen halen tehlike arz ettiğini vurguladı.

"Haftalık can kaybı sayısı neredeyse 50 binlerde ve bu çok fazla. Virüsle yaşamayı öğrenmek, bu ölüm rakamlarını kabulleneceğimiz anlamına gelmemeli." 

Halen 90 ülkede nüfusun yüzde 40’ına COVID-19 aşısı uygulanamadığını belirten Ghebreyesus, aşılamalardaki açık kapatılmadan salgınla etkili mücadelenin mümkün olmadığının altını çizdi.

"Güçlendirici doz yerine ilk doz aşılama" tavsiyesi

Ghebreyesus, DSÖ'nün mevcut COVID-19 aşılarının Omicron varyantına karşı etkisini yakından takip ettiğini söyledi.

"Dün COVID-19 Aşıları için Teknik Danışma Grubu, aşılara daha geniş erişim sağlanması ve salgının enfeksiyonunu önlemek için daha fazla aşıya ihtiyaç olduğu konusuna vurgu yaptı."

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Danışma Grubu"nun, "önceliğin güçlendirici dozdan ziyade ilk doz aşılamalarda olduğu" tavsiyesini hatırlatan Ghebreyesus, hastaneye kaldırılanların büyük çoğunluğunun aşısız kişilerden oluştuğunu ifade etti.

"COVID-19'un şiddetini aşılar ile düşürebiliriz"

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge tarafından dün yapılan "Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına 6-8 haftada Omicron varyantı bulaşacağı uyarısı"nın tüm dünya için geçerli olup olmadığı yönündeki soruyu ise DSÖ'nün COVID-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove cevapladı.

"Omicron varyantının insanlar arasında çok etkili şekilde yayıldığını görüyoruz. Bu varyantın şu anki şekliyle yayılmasına izin verirsek gelecek haftalarda daha yüksek vaka sayıları göreceğiz. Mevcutta tüm bulaşmaları engelleyecek durumda değiliz ama virüsün yayılımını sınırlayabiliriz. Ayrıca, şu an ortaya çıkan yüksek sayıdaki vaka sayılarını da düşürebiliriz. Kovid-19'un şiddetini aşılar ile düşürebiliriz."

Kerkhove, salgının yayılmaya ve evrim geçirmeye devam ettiğini belirterek, "Omicron, Delta varyantından daha az şiddetli olmasına rağmen halen insanları hastanelik ediyor, öldürüyor" uyarısını yaptı.

"Alarm zillerini çalıyor"

DSÖ Başdanışmanı Bruce Aylward ise DSÖ Avrupa Direktörü'nün Omicron vaka sayılarının hızla artması nedeniyle "alarm zillerini çaldığını" vurguladı.

Aylward, 30 yıldır bulaşıcı hastalıklar alanında çalıştığını belirterek daha önce böyle bir salgına ve "epidemi eğrisine" tanıklık etmediklerini söyledi.

Salgında maske takmak, aşı yaptırmak gibi tedbirlerin bırakılarak "kitlesel bağışıklık adına havlu atılmasının" büyük bir yanlış seçim olacağını vurgulayan Bruce, böylesine seçimin başta sağlık çalışanları ve yaşlı insanlar olmak üzere pek çok sayıda insanın canına mal olacağını vurguladı.

"Omicron'un son varyant olmayacağını hatırlamak zorundayız" diyen Bruce, salgının hangi istikamette ilerleyeceğini ve daha hangi varyantlarla karşılayacakların henüz kestiremediklerini söyledi.

Bruce, hemen şimdi doğru seçimler yapmak zorunda olduklarını belirterek insanları aşılarını yaptırmaya ve maske takmaya davet etti.

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