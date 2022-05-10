banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ülkede hırsızlık olayları
Ülkede hırsızlık olayları
Yeniboğaziçi’nde iş kazası
Yeniboğaziçi’nde iş kazası
51 yaşında hayatını kaybetti
51 yaşında hayatını kaybetti
4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7 bin 939 TL
4 kişilik bir ailenin açlık...
Sucuoğlu nasıl ikna oldu!
Sucuoğlu nasıl ikna oldu!
banner404

DSÖ'dan “gizemli hepatit“ açıklaması

10 Mayıs 2022 Salı 19:30
DSÖ'dan “gizemli hepatit“ açıklaması

DSÖ KÜRESEL HIV, HEPATİT VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR PROGRAMI ARAŞTIRMACISI DR. PHİLİPPA EASTERBROOK:
 "348 HEPATİT VAKA DOĞRULANDI, 70 VAKA İSE DOĞRULANMA AŞAMASINDA"
"VİRÜSÜN KAYNAĞINA DAİR EN KUVVETLİ VARSAYIM ADENOVİRÜSÜ İŞARET EDİYOR"
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve devamında çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün şimdiye kadar toplam 348 kişiye bulaştığını bildirdi.
DSÖ Küresel HIV, Hepatit ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Programı Araştırmacısı Dr. Philippa Easterbrook, Örgütün Cenevre merkezindeki basın toplantısında AA muhabirinin hepatit vakalarının güncel durumuna ilişkin sorusunu cevapladı.
Örgütün üye ülkelerden gelen 348 hepatit vakayı doğruladığını belirten Easterbrook, 70 vakanın ise doğrulanma aşamasında olduğunu kaydetti.
 EN KUVVETLİ İHTİMAL ADENOVİRÜS
Easterbrook, vakaların görüldüğü ülkelerde geçen hafta yapılan ek araştırmaların nedeni belirsiz hepatit virüsüne dair daha somut neticeler verdiğini belirterek "İngiltere başta olmak üzere vakaların görüldüğü ülkelerde virüsün genetiği ve enfekte olan çocukların bağışıklık tepkisi incelendi. An itibarıyla bu virüsün kaynağına dair en kuvvetli varsayım adenovirüsü işaret ediyor, fakat Kovid-19'un bu virüsteki muhtemel rolünü, vakaların Kovid-19 koenfeksiyonu veya geçmiş enfeksiyonlarla alakalı olup olmadığını da ciddi oranda dikkate alıyoruz." açıklamasında bulundu.

banner341
Şu an dünyada 6 ülkede 5'in üzerinde vakanın görüldüğünü belirten Easterbrook, vakaların yüzde 70'inde adenovirüs, yüzde 18'inde de Kovid-19 bulunduğu bilgisini paylaştı.
Easterbrook, virüs nedeniyle karaciğer iflası geçiren kişi sayısının hala 18 olduğunu ifade ederek, "Karaciğer iflası geçiren vakaların biyopsi incelemelerinde karaciğer dokularına bakıldı ve bu iflasların, adenovirüsün yol açtığı olağan karaciğer iflasından farklı olduğu belirlendi. Karaciğer sorununun asıl kaynağına dair ek araştırmaların sonucunu bekliyoruz." şeklinde konuştu.
 BU HAFTA YENİ GÜNCELLEME YAPILABİLİR
DSÖ'nün hepatit vakalarının raporlanması ve değerlendirmesine dair üye ülkelerle yakın temas içinde olduğunu belirten Easterbrook, bu hafta içinde vakalara ilişkin yeni bir güncellemenin yapılabileceğini bildirdi.
Geçen ay İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa zamanda 20 ülkeye yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsünün, Kovid-19'un ardından yeni bir küresel salgına yol açabileceğinden şüpheleniliyor.
En son ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 6 Mayıs'ta, 25 eyalette 100'den fazla çocukta virüsün görüldüğü ve şimdiye kadar 5 çocuğun virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
Endonezya Sağlık Bakanlığı da şimdiye kadar ülkede 14 vaka görüldüğünü ve 4 çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
Sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri olan virüs, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.

banner360
Son Güncelleme: 11.05.2022 00:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Endonezya'da 3 çocuk gizemli hepatitten hayatını kaybetti
Endonezya'da 3 çocuk gizemli hepatitten hayatını kaybetti
DSÖ: “Gizemli hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamasıyla bağlantısı yok”
DSÖ: “Gizemli hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamasıyla bağlantısı yok”
Brent petrolün varil fiyatı 108,10 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varil fiyatı 108,10 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varil fiyatı 102,75 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 102,75 dolar
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,12 düşüşle 107,12 dolar oldu
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,12 düşüşle 107,12 dolar oldu
Brent petrolün varil fiyatı 111,93 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 111,93 dolar
Rus askerleri 83 yaşındaki kadına tecavüz etti!
Rus askerleri 83 yaşındaki kadına tecavüz etti!
Uçakta panik anları!
Uçakta panik anları!
Röntgende görüldü...Yaşlı adamın makatına 2 kg'lik dambıl girdi!
Röntgende görüldü...Yaşlı adamın makatına 2 kg'lik dambıl girdi!
2 çocuk öldü, 50 kişi hastalandı
2 çocuk öldü, 50 kişi hastalandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim