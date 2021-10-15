banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
17 kişiye daha vatandaşlık!
17 kişiye daha vatandaşlık!
Biraz ciddiyet lütfen!
Biraz ciddiyet lütfen!
Yine nisap sorunu!
Yarın yine deneyecekler!
Ay sonuna 2 hafta kala maaş krizi!
Yine maaş krizi!
banner376

DSÖ: Daha fazla fiziksel aktivite yılda 5 milyon ölümü engelleyebilir

Dünya Sağlık Örgütü, fiziksel aktivitenin artması durumunda dünyada 5 milyona kadar ölümün engellenebileceğini belirtti.

15 Ekim 2021 Cuma 08:35
DSÖ: Daha fazla fiziksel aktivite yılda 5 milyon ölümü engelleyebilir

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, dünya nüfusunun fiziksel aktivitelere katılım oranındaki yetersizlik değerlendirildi.

Açıklamada, COVID-19 salgınının insanları daha hareketsiz hale getirdiği anımsatılarak, "İnsanlara daha aktif ve sağlıklı bir hayat yaşamaları için daha iyi imkanlar sunmamız gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

banner341
"Hareketli bir hayat yılda 5 milyon ölümü engelleyebilir"

DSÖ, dünya genelinde sağlık, spor, eğitim ve ulaşım sektörlerindeki karar vericilere, insanların fiziksel hareketini artırmak için daha fazla hizmet sunma çağrısında bulundu.

Dünya nüfusunun daha aktif ve hareketli bir hayat yaşaması durumunda yılda 5 milyona kadar ölümün engellenebileceğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Birçok insan, güvenli şekilde yürüyüp, koşup, bisiklet sürebileceği veya diğer faaliyetlerde bulunabileceği alanlara ulaşamamaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
FİZİKSEL AKTİVİTEDSÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'dan İngiltere'ye “misilleme“ tehdidi
Fransa'dan İngiltere'ye “misilleme“ tehdidi
Annesi tarafından mezara gömülen bebek kurtarıldı
Annesi tarafından mezara gömülen bebek kurtarıldı
Microsoft, Çin'de Linkedin'i kapatma kararı aldı
Microsoft, Çin'de Linkedin'i kapatma kararı aldı
Japonya'da telefon ve veri iletişiminde kesintiler yaşanıyor
Japonya'da telefon ve veri iletişiminde kesintiler yaşanıyor
ABD binlerce yasa dışı göçmeni serbest bırakmakla suçlanıyor
ABD binlerce yasa dışı göçmeni serbest bırakmakla suçlanıyor
Çin güneş gözlem uydusunu fırlattı
Çin güneş gözlem uydusunu fırlattı
ABD'de Moderna'nın üçüncü dozunun onaylanması tavsiye edildi
ABD'de Moderna'nın üçüncü dozunun onaylanması tavsiye edildi
Fransa'dan İngiltere'ye tehdit: 8 gün içinde misilleme yapılacak
Fransa'dan İngiltere'ye tehdit: 8 gün içinde misilleme yapılacak
BM'den Lübnan çağrısı: Şiddet olaylarına son verilsin
BM'den Lübnan çağrısı: Şiddet olaylarına son verilsin
DSÖ: “Covid-19 nedeniyle tüberküloz ölümleri 10 yıl içinde ilk defa arttı”
DSÖ: “Covid-19 nedeniyle tüberküloz ölümleri 10 yıl içinde ilk defa arttı”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim