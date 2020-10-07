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DSÖ: "COVID-19 aşısı yıl sonuna kadar hazır olabilir"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı bir aşının yıl sonuna kadar hazır olabileceğini açıklayarak küresel dayanışma çağrısını tekrarladı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 08:08
DSÖ: "COVID-19 aşısı yıl sonuna kadar hazır olabilir"
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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün sona eren, DSÖ Yönetim Kurulu'nun "COVID-19 ile Mücadele Özel Oturumu"nda konuştu.

"COVID-19 için aşılara ihtiyacımız olacak ve bu yılın sonuna kadar bir aşıya sahip olabileceğimizi umuyoruz" diyen Ghebreyesus, bu konuda umutlu olduğunu ifade etti.

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Ghebreyesus, dünya genelinde yaygın bir aşılama kampanyasının ne zaman başlayacağına ilişkin ise detay vermedi.

Küresel dayanışma çağrısını yineledi

Her konuşmasında olduğu gibi yine "küresel dayanışma" çağrısında bulunan Ghebreyesus, COVID-19 aşıları üretildikten sonra ülkelere eşit dağıtımını sağlamak için dünya liderlerine siyasi kararlılık çağrısında bulundu.

DSÖ eş güdümünde yürütülen COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) vasıtasıyla, 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
DSÖCovid19 AşısıTedros Adhanom Ghebreyesus
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