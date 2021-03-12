DSÖ, Çin'in Sinovac aşısının acil kullanımına ilişkin onayı Mart sonuna kadar verecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in Sinovac yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına ilişkin onayı mart sonuna kadar verileceğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin soruları cevapladı.

Harris, AA muhabirinin, DSÖ'nün Çin'in Sinovac Kovid-19 aşısının kullanımının onayın ne zaman vereceğine ilişkin sorusuna, "(DSÖ aşı) takip sistemine bakarsanız, (Sinovac'ın) süreç boyunca oldukça uzun bir yol kat ettiğini göreceksiniz. (Sinovac aşısı) şu an değerlendirmelerin (incelemelerin) son aşamasında." yanıtını verdi.

Sözcü Harris, aşıya ilişkin son aşamada yanıtlanması gereken tüm soruların cevabını bulduğu takdirde DSÖ'nün çok kısa zamanda Sinovac aşısını da acil kullanım listesine ekleyeceğini belirtti.

Sinovac aşısının kullanıma onay verilmesi için tam bir tarih veremeyeceğini aktaran Harris, "Fakat mart sonuna kadar (bu kararı) bekliyoruz." ifadesini kullandı.