banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şehitler hepimizindir
Şehitler hepimizindir
Nereye sürükleniyoruz!
Nereye sürükleniyoruz!
Solda birlik mümkün mü?
Solda birlik mümkün mü?
KTTB’de kazan kaynıyor
KTTB’de kazan kaynıyor
banner376
Flaş Haber
Lapta Girne anayolunda kaza!
Kapat

DSÖ: ABD ve Çin, salgınlara karşı uluslararası antlaşma fikrine olumlu yaklaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel salgınlara karşı hazırlık ve mücadele konusunda yeni uluslararası antlaşma getirilmesi fikrine ABD ve Çin'in olumlu yaklaştığını bildirdi.

30 Mart 2021 Salı 17:45
DSÖ: ABD ve Çin, salgınlara karşı uluslararası antlaşma fikrine olumlu yaklaşıyor
banner337

Ghebreyesus ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, video konferans yöntemiyle ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Avrupa, Afrika, Latin Amerika ve Asyalı devlet başkanları veya başkanlarından oluşan 24 lider ile Ghebreyesus'un, bugün yayımladıkları ortak mektup ele alındı.

Ghebreyesus, salgınlara karşı hazırlık ve mücadele konusunda yeni uluslararası antlaşma için ülkelerin birlikte çalışması gerektiğine vurgu yapılan mektubun dünyanın başlıca gazetelerinde bugün yayımlandığını aktardı.

Michel'in, gelecekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi salgınlarda ortak mücadele için uluslararası bir antlaşma yapılması fikrine öncülük ettiğini ifade eden Ghebreyesus, AB Konsey Başkanı'na bu girişiminden dolayı teşekkür etti.

Ghebreyesus, "Bu antlaşma, Uluslararası Sağlık Tüzüğünün uygulanmasını güçlendirecek ve en önemlisi, uluslararası iş birliği ve dayanışma için bir çerçeve oluşturacaktır." ifadesini kullandı.

Mektuba imza atan ülkeler arasında ABD ve Çin'in olmamasıyla ilgili bir soruya ise Ghebreyesus, bu iki ülkenin böylesine bir antlaşma getirilmesi fikrine olumlu yaklaştığı yanıtını verdi.

banner341
DSÖ üyesi devletlerle salgınlara karşı uluslararası bir anlaşma konusunda istişareler yaptıklarını belirten Ghebreyesus, antlaşmaya tüm ülkelerin dahil olmasını umduklarını kaydetti.

"AMAÇ GELECEKTEKİ SALGINLARA KARŞI KAPSAYICI BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRMEK"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise gelecekteki salgınlara karşı mücadele için getirilecek uluslararası anlaşmanın DSÖ'nün tüzüğüne ekleneceğini belirtti.

Michel, bu anlaşmayla temel amaçlarının salgınlarda tıbbi araçlara erişimi sağlamak için küresel kapasite ve direnci güçlendirmek, salgınlara karşı daha iyi hazırlanmak, tahmin etmek, önlemek ve bunlara karşı mücadelede kapsayıcı bir yaklaşım geliştirmek olduğunu söyledi.

Fransız Le Monde gazetesinde de yayımlanan açık mektupta; Fransa, Portekiz, İngiltere, Almanya, Ruanda, Yunanistan, Şili, Kenya, Arnavutluk, Güney Afrika, Hollanda, Tunus, Senegal, Ukrayna, Endonezya, Fiji, Romanya, AB Konseyi Başkanı Michel, Güney Kore, Kosta Rika, Trinidad ve Tobago, İspanya, Norveç, Sırbistan devlet başkanları veya başbakanları ile Ghebreyesus, Kovid-19 salgınının, küresel toplumun 1940'tan bu yana karşı karşıya kaldığı en büyük sorun olduğunu vurgulanmıştı.

Mektupta, "Salgınlara karşı hazırlık ve mücadele konusunda yeni bir uluslararası anlaşma geliştirmek için ülkelerin birlikte çalışması gerektiğine inanıyoruz." ifadesine yer verilmişti.

banner360
Son Güncelleme: 30.03.2021 18:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BioNTech ve Pfizer, aşı üretim hedefini 2,5 milyar doza çıkardı
BioNTech ve Pfizer, aşı üretim hedefini 2,5 milyar doza çıkardı
Pfizer'dan sipariş edilen covid-19 aşılarının yedinci kısmı Japonya'ya ulaştı
Pfizer'dan sipariş edilen covid-19 aşılarının yedinci kısmı Japonya'ya ulaştı
Kolombiya'da altın madenini su basması sonucu 11 madenci mahsur kaldı
Kolombiya'da altın madenini su basması sonucu 11 madenci mahsur kaldı
ABD'den Asya'ya uzanan 2 yeni deniz altı kablo yatırımı
ABD'den Asya'ya uzanan 2 yeni deniz altı kablo yatırımı
ABD'den Hariri suikastının faili ayyaş hakkında bilgi sağlayana 10 milyon dolar ödül
ABD'den Hariri suikastının faili ayyaş hakkında bilgi sağlayana 10 milyon dolar ödül
Blinken'dan BMGK'ye “Suriye'deki savaşa son veremezsek bize yazıklar olsun“ mesajı
Blinken'dan BMGK'ye “Suriye'deki savaşa son veremezsek bize yazıklar olsun“ mesajı
BM, ABD'den küresel aşılama planına öncülük etmesini istedi
BM, ABD'den küresel aşılama planına öncülük etmesini istedi
Myanmar'da protestolarda ölenlerin sayısı 510'a yükseldi
Myanmar'da protestolarda ölenlerin sayısı 510'a yükseldi
George Floyd davası başladı
George Floyd davası başladı
Borrell: Türkiye ile aktif şekilde çalışmaya devam etmeliyiz
Borrell: Türkiye ile aktif şekilde çalışmaya devam etmeliyiz

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim