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DSÖ 92 fakir ülkeye aşı gönderecek

Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı kapsamında şubatta düşük ve orta gelirli 92 ülkeye koronavirüs aşılarını dağıtmaya başlayabileceklerini açıkladı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 09:45
DSÖ 92 fakir ülkeye aşı gönderecek
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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferansla basın toplantısı düzenledi.

"Aşılar, hepimize salgını sona erdirme ve küresel ekonomiyi iyileştirme umudunu veriyor" diyen Ghebreyesus, dünyadaki aşı çalışmalarının tüm ülkelerde eşgüdümlü yapılması gerektiği mesajını verdi.

2 milyar doz aşı dağıtmayı hedefliyorlar

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Ghebreyesus, COVID-19 aşılarının dünyanın en yoksul ülkelerine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılması hedefleyen COVAX girişiminin öneminden bahsetti.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile COVAX'ın 40 milyon doz aşı için anlaşmaya vardığını anlattı.

Ghebreyesus, 2021'in ilk çeyreğinde COVAX'ın 150 milyon doz COVID-19 aşısını tedarik edeceğini söyledi. Her iki anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, COVAX kapsamında şubatta fakir ülkelere aşı sevkiyatı yapmaya başlanabileceğini açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü, COVAX'ın yıl sonuna kadar dünya genelinde 2 milyar doz COVID-19 aşısı dağıtma hedefinde emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
DSÖKovid AşısıFakir ülkelere AşıTedros Adhanom Ghebreyesus
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