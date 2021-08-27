Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, ülkede günlük vaka sayılarındaki artış açısından salgının durumunun daha kötü olabileceğini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Ülkede salgının son günlerde kırıldığını ifade eden Veran, şimdiye kadar 48 milyon kişiye iki doz aşı uygulandığını, bu sayının gelecek ayın ilk haftasında 50 milyona ulaşacağını kaydetti.

Veran, sağlık çalışanlarına getirilen aşı zorunluluğu nedeniyle aşılananların sayısının ciddi şekilde arttığını aktardı.



Veran, üçüncü dozun herkese uygulanması gerektiği hususunda bir gündemlerinin olmadığını vurguladı.

Fransız halkının bir kısmının Kovid-19 aşısına güven duymamasına ilişkin Veran, "Salgında dördüncü dalgada daha çok aşılı olmayan ölüyor. Hastaneler aşı vurulmayan kişilerle dolu. Ölümler aşılı olmayanlardan oluşuyor." diye konuştu.

