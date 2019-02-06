Donald Trump'ın ulusa sesleniş konuşmasında öne çıkan 7 başlık

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda ikinci 'ulusa sesleniş' konuşmasını yaptı.

ABD'de yeni yasama yılının açılışını simgeleyen nitelikteki konuşmada Trump'ın değindiği, Suriye'nin durumu, ülkedeki göç meselesi, Meksika ile ABD arasına yapılması planlanan duvar, Kuzey Kore ile ilişkiler, Venezuela'nın durumu, Afganistan politikası, İran meselesi, Çin ile ticari savaşlar ve kürtaj sorunu gibi konu başlıkları ön plana çıktı.

Yaklaşık 1,5 saat kürsüde kalan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 27-28 Şubat tarihlerinde Vietnam'da görüşeceğini kaydetti.Konuşmaya ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi ve Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın da katıldı.

Konuşmada öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

"Meksika sınırına o duvarı ördüreceğim"

ABD Başkanı Trump konuşmasının önemli bir bölümünde Meksika sınırına yapılması planlanan duvar hakkında konuştu. Geçmişte birçok politikacının Meksika sınırına duvar vaadinde bulunduğunu kaydeden Trump, "Bugüne kadar kimse oraya uygun bir duvar örmedi. Ben o duvarı yapacağım." dedi.

ABD'nin güney sınırına bir duvar örülmesinin ulusal güvenlik meselesi olduğunu anlatan Trump, bu konuda Kongrenin yapıcı davranmasını beklediğini ifade etti.

Trump son olarak ABD Kongresi'nden duvarın finansmanı için ek ödenek talep etmiş, Kongre'nin bu talebi geri çevirmesi üzerine ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması yaşanmıştı.

35 gün kapalı kalan ABD hükümeti, Trump'ın duvar talebi konusunda geri adım atmasıyla 15 Şubat'a kadar yeterli olacak ek bütçeye Kongre'den onay çıkmıştı.

Suriye: IŞİD'i temizledik, ABD askerlerinin eve dönme zamanı geldi

Donald Trump konuşmasında Orta Doğu, Suriye ve terör örgütü IŞİD konusuna değindi. Büyük milletlerin sonu olmayan savaşlar yapmadığını kaydeden Trump "Suriye'de yaklaşık 52 bin kilometre kareyi kontrol ediyordu. Bugün ise bu bölgenin neredeyse tamamını o kana susamış katillerden kurtardık. Şu anda DEAŞ'ın kalıntılarını yok etmek için müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz, artık kahraman savaşçılarımızın Suriye'den sıcak yuvalarına dönme vakti geldi." diye konuştu.

ABD'nin Orta Doğu'da yaklaşık 19 yıldır savaştığını kaydeden Trump, "Afganistan ve Irak'ta neredeyse 7 bin Amerikan kahramanı hayatını verdi. 52 binden fazla Amerikalı kötü şekilde yaralandı ve biz Orta Doğu'da 7 trilyondan fazla harcama yaptık." şeklinde konuştu.

"Afganistan'da çözüm çok yakın"

Trump, Afganistan'da uzun yıllardır süren çatışmalara artık siyasi bir çözüm bulma noktasına geldiklerini ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Afganistan'da siyasi bir çözüme ulaşmak için müzakerelerimizi de hızlandırdık. ABD yönetimi, Taliban dahil Afganistan'daki gruplarla yapıcı görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu görüşmelerde ilerleme sağladıkça bu ülkedeki asker sayımızı azaltabileceğiz ve terörle mücadele alanına odaklanacağız. Bir anlaşmaya varıp varamayacağımızı bilmiyoruz, fakat on iki yıldır süren savaşın ardından en azından barış için girişimde bulunma zamanının geldiğini biliyoruz."

"İran teröre en çok destek veren ülke"

Konuşmasında İran'a da temas eden Trump, "Benim yönetimim, dünyanın teröre en fazla destek veren ülkesi olan İran ile yüzleşmede de kararlı davrandı. Bu yozlaşmış diktatörlüğün hiçbir zaman nükleer silahlara sahip olmaması için ABD'yi felaket bir nükleer anlaşmadan çektim, ardından da şimdiye kadarki en sert yaptırımları getirdik." değerlendirmesini yaptı.

"Venezuela halkıyla yan yanayız"

Öte yandan Trump, Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak Juan Guaido'yu tanıdıklarını hatırlatarak, "Özgürlük için ortaya koydukları onurlu mücadelelerinde Venezuela halkıyla yan yanayız. Sosyalist politikalarıyla Güney Amerika'nın en zengin ülkelerinden birini fakir ve sefil bir hale dönüştüren Maduro rejiminin gaddarlığını kınıyoruz."

ABD'de sosyalist bazı hareketlenmeler olduğunu savunan Trump, "Amerika'nın asla sosyalist bir ülke olmayacağına dair kararlılığımızı bugün bir kez daha ortaya koyuyoruz." ifadesini kullandı.

Çin ile başlayan ticaret savaşları

Çin'e yıllarca yüksek oranlarda ticaret açığı verdiklerini belirten Trump, "Sonra Çin'e 250 milyar dolar gümrük vergisi getirdik. Bugün ise Hazine Bakanlığımız, daha önce tek kuruş alamadığımız bir ülkeden her ay milyarlarca dolar alıyor." değerlendirmesini yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakın çalıştıklarını, ancak bu ülkeyle bir anlaşmaya varırlarsa bile bunun ABD için adil bir anlaşma olması gerektiğini vurguladı."Bu anlaşma Çin'in istihdam ve servet hırsızlığına bir son vermeli" diyen Trump, Pekin yönetimiyle müzakerelerin 'agresif bir şekilde' yürütüldüğünü söyledi.

"Geç dönem kürtaj yasaklanmalı"

Trump'ın konuşmasında yer verdiği bir diğer konu ise ABD'de muhafazakar kesimlerle liberallerin arasındaki en tartışmalı konulardan birisi olan kürtajdı.

ABD Başkanı "Doğmuş ya da doğmamış her bireyin haklarını savunmak adına Kongre'den geç dönem kürtajların yasaklanması için hazırlanacak yasal düzenlemeyi geçirmesini talep ediyorum" dedi.

Trump bebeklerin annelerinin karnında acıyı hissedebildiğini söyleyerek "Tanrının bahşettiği hayatı korumalıyız" diye konuştu.

Konuşmadaki tek Türk: İş adamı Murat Güzel

Öte yandan Trump'ın 'ulusa sesleniş' konuşmasına ilginç bir isim vardı. Pennsylvania eyaletinde Demokrat Parti'nin önemli isimlerinden olan ve bölgede yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle bilinen Türk iş adamı Murat Güzel, Temsilciler Meclisinin Pennsylvania vekillerinden Demokrat Susan Wild'ın davetlisi olarak Kongrede konuşmayı yerinde takip eden tek Türk davetli oldu.