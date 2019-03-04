Doğum sonrası stresli annelerin bebekleri daha fazla kilo alıyor

Bilim insanları doğum sonrasında aşırı stresli annelerin bebeklerinin kilo olmasına yol açabileceği tespitinde bulundu.

Almanya'nın Berlin Charité Tıp Fakültesi'ne bağlı Alman ve Amerikalı tıp uzmanlarının BMC Public Health dergisinde yayımlanan çalışmasında, anne stresi ile obezite arasındaki bağlantı araştırıldı.

2006'dan bu yana toplam 500 anne ve çocuk ile yapılan çalışmada, stresli olan annelere ait bebeklerin diğer bebeklere göre daha fazla kilo aldığı tespit edildi.

Araştırma ekibinin başındaki Irina Lehmann ve Saskia Trump, çalışmanın ilginç tarafının, kız bebeklerinin erkeklere göre bu olaydan daha fazla etkilenmesi olduğunu ifade etti. Ancak bilim insanları bunun sebebinin tam olarak bilinmediğini ve gelecek araştırmalarda anlamaya çalışacaklarını açıkladı.

Anne stresi neden çocukların kilo almasına sebep oluyor?

Anne stresi ve obezite arasındaki bağlantının nedeni henüz netlik kazanmış değil. Fakat Irina Lehmann bu konuda bazı teorilerinin olduğunu belirtiyor.

Stresli bir annenin evdeki fiziksel faaliyetleri azaltabileceği ve sağlıksız yiyeceklerin sayısını artırabileceğini ifade eden tıp uzmanı, çocuğun da bu durumdan etkilenerek daha fazla yeyip daha az hareket etmesinden dolayı obezite ile karşı karşıya kalabileceğini ileri sürdü.

2013'te de Kanadalı bilim insanları, anne ve babası stresli olan çocukların vücut kitle indeksinin, stressiz ortamda büyüyen çocuklarınkinden yaklaşık yüzde 2 fazla olduğunu ortaya koymuştu.