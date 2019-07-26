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Doğu Akdeniz Gaz Forumu, Bakanlar Düzeyinde Toplandı

Kahire, 26 Temmuz 19 : Doğu Akdeniz Gaz Forumu (DAGF), 2\'nci Bakanlık Toplantısı İsrail\'in de aralarında bulunduğu 7 ülkenin katılımıyla Mısır\'ın başkenti Kahire\'de düzenlendi.

Doğu Akdeniz Gaz Forumu, Bakanlar Düzeyinde Toplandı

Kahire, 26 Temmuz 19 : Doğu Akdeniz Gaz Forumu (DAGF), 2\'nci Bakanlık Toplantısı İsrail\'in de aralarında bulunduğu 7 ülkenin katılımıyla Mısır\'ın başkenti Kahire\'de düzenlendi.

26 Temmuz 2019 Cuma 12:45
Doğu Akdeniz Gaz Forumu, Bakanlar Düzeyinde Toplandı

Kahire, 26 Temmuz 19 : Doğu Akdeniz Gaz Forumu (DAGF), 2'nci Bakanlık Toplantısı İsrail'in de aralarında bulunduğu 7 ülkenin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlendi.

Mısır Petrol ve Madencilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, DAGF'ın 2'nci Bakanlık Toplantısı İsrail, İtalya, Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Filistin yönetiminin Enerji Bakanlarının yanı sıra Ürdün Enerji Bakanı temsilcisinin katılımıyla Kahire'de gerçekleşti.

Açıklamada, toplantıya ABD Enerji Bakanı Rick Perry, AB Komisyonu Enerji Genel Müdürü Dominique Ristori ile Fransa ve Dünya Bankasından temsilcilerin de katıldığı ifade edildi.

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"Katılımcılar, üyelerin doğal kaynaklarındaki haklarının saygınlığı için forumu, uluslararası hukuka uygun uluslararası bir örgütlenme seviyesine yükseltme taahhüdünde bulundu" ifadeleri kullanılan açıklamada, bir sonraki toplantının Ocak 2020'de Kahire'de yapılması kararlaştırıldı.

Mısır Petrol ve Madencilik Bakanlığı, geçen ocak ayında yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurulması için bölgedeki 7 ülkenin anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Mısır, GKRY, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Filistin'in içinde yer alacağı forumun ana hedeflerinin, arz ve talebi sağlayarak üye ülkelerin çıkarlarına hizmet edecek bölgesel bir gaz piyasasının kurulması olduğuna işaret edilen açıklamada, Doğu Akdeniz'deki üretici, tüketici ya da geçiş ülkelerinden herhangi birinin foruma daha sonra da üye olabileceği vurgulanmıştı.

(AA/FG)

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