Doğu Kudüs'te İsrail şiddeti: 1 Filistinli yaralandı

İsrail polisi Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı çevresindeki Filistinli gençlere plastik mermi ve göz yaşartıcı bombalarla müdahale etti.
Eski Şehir'in Şam Kapısı’ndan Sahire Kapısı'na dek uzanan Kanuni Sultan Süleyman Caddesi boyunca İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında kovalamaca yaşandı.
Kudüs'te gerginlikler arttı
Yahudi yerleşimcilere yakınlığıyla bilinen "Arutz Sheva" gazetesinde 6 Ekim'de yer alan haberde, İsrail'in Kudüs'teki Sulh Mahkemesi'nin Yahudilerin Harem-i Şerif'te "sessiz ibadetinin" suç sayılmayacağına hükmettiği ve bunun bir "ilk" olduğu belirtilmişti.
İsrail mahkemesinin söz konusu kararının ardından Kudüs'te yaşanan gerginlikler tırmanışa geçti.