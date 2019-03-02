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Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti

Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti

02 Mart 2019 Cumartesi 08:07
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), Durum Tespit Misyonunun (FFM), geçen yıl 7 Nisan'da Suriye'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığını doğruladığını açıkladı.

KSYÖ'nün, 7 Nisan 2018'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde yapılan saldırıya ilişkin nihai raporu açıklandı.

Raporda, FFM tarafından yapılan araştırma ve deneyler ile dinlenilen şahitlerden edinilen bilgilerin, 7 Nisan'da, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde yapılan saldırıda zehirli kimyasalların silah olarak kullanıldığını gösteren makul dayanaklar sağladığı belirtildi. 

Raporun taraf devletlere ve Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi'ne sunulduğu aktarılırken, KSYÖ binasında yakın bir zamanda konuyla ilgili taraf devletlere brifing verileceği kaydedildi. 

KİMYASAL SALDIRI SONRASI REJİM KENTİ ELE GEÇİRMİŞTİ 

Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal silah saldırısında 78 kişi yaşamını yitirmişti.

Rejim güçlerinin kimyasal silah kullanması, muhaliflerin bölgeden çekilmesine ve sivillerin kentten zorunlu tahliyesine yol açan süreci başlatmıştı.

ABD, İngiltere ve Fransa, bunun üzerine 14 Nisan'da Esed rejimine karşı düzenlediği saldırılarda, Suriye'nin başkenti Şam'daki hedeflerin yanı sıra Hama, Humus, Dera ve Süveyda'daki bazı askeri noktaları vurmuştu.

Son Güncelleme: 02.03.2019 11:13
Anahtar Kelimeler:
Doğu Guta
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