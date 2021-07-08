Doğu Akdeniz’de vakalar artıyor

Dünya Sağlık Örgütü, artan uluslararası seyahat, düşük koruma ve sınırlı aşılama nedeniyle iki aylık sürekli düşüşün ardından Doğu Akdeniz bölgesindeki 22 ülkede koronavirüs vakalarının yükselişte olduğunu açıkladı.

Körfez, Kuzey Afrika ve Asya ülkelerini içeren bölge, geçen yıldan bu yana 11 milyondan fazla vaka ve 220 bin'den fazla ölü sayısına ulaştı.

Pandemiden en fazla etkilenen ülke İran olurken, onu Irak izledi.

Yaz aylarında ani yükseliş bekleniyor

DSÖ'nün bölge direktörü Ahmed Al-Mandhari, ülkelerin sınırlarını açık , ekonomilerini aktif tutmak için mücadele ettiği yaz aylarında başka bir ani yükselişin muhtemel olduğunu söyledi.

Virüsü kontrol altına alma çabalarına rağmen, bölge genelinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla haftalık ortalamada daha yüksek yeni vaka bildirildiğini belirtti.

Aşı yetersizliği ve varyant etkisi

22 ülkeden 13'ünde Delta varyantının saptanması ve aşıların sınırlı dağılımının artışta etkili olduğu belirtiliyor.

Al-Mandhari, 2021'in sonuna kadar Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki ülke nüfusunun en az yüzde 40'ını aşılamak için hala 500 milyondan fazla aşı dozuna ihtiyaç olduğunu söyledi.

Aşının etkinliği ve virüs hakkındaki yanlış bilgilerin bölgede aşı tereddütünü derinleştirdiğini belirten Al-Mandhari, "Bu hedefe ulaşmanın çok çok gerisindeyiz" dedi.