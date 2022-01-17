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Djokovic, Avustralya'ya 3 yıl giremeyecek

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak üzere aşı muafiyetiyle gittiği Melbourne'da, sunduğu belgeler kabul edilmeyerek hükümet tarafından iki kez vizesinin iptal edilmesi yönünde verilen kararın mahkeme tarafından da onaylanmasıyla sınır dışı edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic’in, Avustralya'ya 3 yıl girişi de engellenmiş durumda.

17 Ocak 2022 Pazartesi 09:15
Djokovic, Avustralya'ya 3 yıl giremeyecek

Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin, Avustralya Göç Yasası kapsamında bakanlık yetkilerini kullanarak Djokovic'in vizesini iptal etme kararı aynı zamanda "belirli koşullar dışında" Sırp raketin gelecek üç yıl boyunca Avustralya'ya dönmesinin yasak olduğu anlamına geliyor.
Avustralya Federal Mahkemesi'nin, Bakan Hawke'nin kararını onaylamasının ardından tek erkeklerde Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nın geçen yılki şampiyonu olarak unvanını koruma şansını kaybeden 34 yaşındaki ünlü tenisçi, dün gece ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.


DJOKOVİC’İN KOVİD-19 AŞISI YAPTIRMASI DURUMUNDA SÜRE KISALABİLİR
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya Kanal 9 radyosunun konuyla ilgili sorularını cevaplayarak, Djokovic'in Avustralya'ya 3 yıldan önce dönüşüne garanti vermedi ancak şartların değişmesi durumunda süreninde kısalabileceği sinyalini verdi.
Aşı karşıtı olarak bilinen tek erkekler tenisinin bir numaralı ismi Djokovic'in, Kovid-19 aşısı olması durumunda daha erken dönme olasılığının olduğunu belirten Başbakan Morrison, "Yani, üç yıllık bir süreyi kapsıyor ancak doğru koşullarda geri dönmesi için bir fırsat var ve bu o zaman düşünülecek." ifadelerini kullandı.


"AVUSTRALYA'YA GELMEYE ÇALIŞANLARIN YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARINA UYMALARI GEREKİR"
İçişleri Bakanı Karen Andrews, Djokovic'in gelecekte "zorlayıcı bir nedeni" olması halinde bunun dikkate alınacağını ancak bu aşamada bunları konuşmanın "tamamen varsayım" olduğunu kaydetti.
Karara yönelik uluslararası tepkinin farkında olduğunu ancak doğru kararın verildiğine inandığını söyleyen Andrews, "Avustralya'ya gelmeye çalışanların yürürlükteki kanunlarına uymaları gerekir." dedi.
Andrews, "Avustralyalılar, Morrison hükümetinin ve bakanlarının, Avustralya'nın güçlü sınır koruması sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarından kesinlikle emin olabilirler." şeklinde konuştu.
Öte yandan muhalefet partileri, Djokovic'in sınır dışı edilmesinin doğru olduğu konusunda hemfikir olsa da uzayan sürecin Avustralya açısından dış dünyaya kötü bir imaj olarak yansıdığını savundu.

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Ana muhalefetteki İşçi Partisi Gölge İçişleri Bakanı Kristina Kenneally, "Başbakan Morrison, Novak Djokovic'e bu vizeyi asla vermemeliydi. Morrison’un beceriksizliği sayesinde artık uluslararası bir utanç kaynağımız var." yorumunu yaptı.


DJOKOVİC’İN SINIR DIŞI EDİLME SÜRECİNDE NE OLMUŞTU?
Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, 17-30 Ocak tarihlerinde Melbourne'da yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.
Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.
Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.
Kararın ardından tutulduğu otelden ayrılan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın finallerinin oynandığı Rod Laver Arena'da antrenmanlarını sürdürüyordu.
Ancak Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini yeniden iptal etmesi üzerine, Djokovic'in avukatları tekrar mahkemeye başvurmuştu.
Melbourne kentindeki Avustralya Federal Mahkemesi'nde 3 hakimden oluşan ekibin baktığı duruşmada Bakan Hawke'nin verdiği vize iptali kararı onaylanmıştı
Djokovic, ülkeden sınır dışı edilmeden önce yatığı açıklamada "Bakanlığın vizemi iptal etmesinin ardından mahkemenin yaptığım itirazı reddetmesi nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
 


 

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Son Güncelleme: 17.01.2022 10:00
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