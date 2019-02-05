Dışarıda öpüşen iki gence halka açık alanda kırbaç cezası

Endonezya'nın Açe eyaletinde iki kişi dışarıda öpüştüğü için halka açık bir alanda kırbaç cezasına çarptırıldı.

Açe eyaletinin Sumatra adasında ikisi de 18 yaşlarında olan biri kız ve biri erkek iki üniversite öğrencisi dışarıda öpüştükleri için 17 kırbaçla cezalandırıldı.

Endonezya'nın Açe bölgesi ülkede şeriat kanunlarının geçerli olduğu tek eyalet. Eyalette suç işleyen kişiler de şeri kanunlara göre kırbaç veya diğer şekillerde cezalandırılıyor.

Kanunlara uymayan hükümlüler, Banda Açe camisi önüne kurulan platforma çıkarılarak burada halka açık şekilde cezalandırılıyor.

Geçen yılın aralık ayında aynı eyalette cinsel ilişki sırasında yakalanan iki erkek 100 kırbaç cezası almıştı.

Yüzde 98'i Müslüman olan 5 milyon nüfuslu Açe eyaletinde halkın çoğunluğu şeriat sistemini savunuyor. Eyalet yönetimi kırbaçlama yönteminin cezaevlerinde yapılmasına karar vermiş ancak kimi yerel yönetimler uygulamayı halka açık alanda yapmayı sürdürüyor.

Açe'de şeriat 2001 yılından bu yana uygulanıyor.