Dikey rüzgar tünelinde serbest düşüş şampiyonu 14 yaşındaki Wittenburg

İspanya'nın Girona kentinde pazar günü düzenlenen serbest düşüş (skydiving) yarışmasında katılımcılar sergiledikleri birbirinden ilginç koreografilerle izleyenlerin beğenisini aldı.
Dikey rüzgar tüneli olarak adlandırılan sistem içerisine giren yarışmacılar, sürekli düşüyorlarmış hissi veren rüzgar sayesinde havada kalırken akrobatik hareketler yaptı.
Serbest kategoride yarışmayı 14 yaşındaki Amerikalı Kaleigh Wittenburg kazanırken, ikili yarışmayı İspanyol çift Cesar Rico ve Dani Gallego, dörtlü yarışmayı ise Belçikalı 'The Fantastic4' takımı aldı.