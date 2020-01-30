banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119061
ALTIN
304.277
DOLAR
5.9805
STERLİN
7.8230
EURO
6.5941
Perde kapanırken Özersay
BAŞYAZI
Mağusa Hastanesi’nin Neşteri
Dr.İlker İpekdal
Arıklı Yanlış Noktada
Derviş Gezer
Serdar Denktaş uyandı!
Çiğdem Dürüst
Flaş Haber
Kalbine yenildi
Kapat

Dev Teleskopla Güneş'in Şimdiye Kadarki En Ayrıntılı Görüntüleri Çekildi

Ankara, 30 Ocak 20 : Güneş\'in şimdiye kadar çekilmiş en ayrıntılı görüntüleri dev bir teleskop sayesinde elde edildi.

Dev Teleskopla Güneş'in Şimdiye Kadarki En Ayrıntılı Görüntüleri Çekildi

Ankara, 30 Ocak 20 : Güneş\'in şimdiye kadar çekilmiş en ayrıntılı görüntüleri dev bir teleskop sayesinde elde edildi.

30 Ocak 2020 Perşembe 10:40
Dev Teleskopla Güneş'in Şimdiye Kadarki En Ayrıntılı Görüntüleri Çekildi

Ankara, 30 Ocak 20 : Güneş'in şimdiye kadar çekilmiş en ayrıntılı görüntüleri dev bir teleskop sayesinde elde edildi.

ABD'nin Hawaii Adası'na bağlı Maui Adası'ndaki bir yanardağın zirvesine yerleştirilen Inouye teleskobu, 30 kilometre çözünürlüğe sahip. Çekilen fotoğraflarda Güneş'in yüzeyinde, her biri Fransa'nın yüzölçümü büyüklüğünde, 6.000 derece sıcaklığa sahip altın renkli tanecikler görünüyor.

Sıcaklığın yüksek olduğu bölgeler parlar görünürken, daha düşük sıcaklıktaki alt bölgeler komşu taneciklerle gölgeli bir sınır oluşturuyor.

banner317
Bilim insanları bu ayrıntılı görüntülerin, Güneş'in davranışlarının daha iyi anlaşılmasına ve faaliyet döngüsünün daha doğru tahmin edilmesine yardımcı olacağını söylüyor.

ABD Ulusal Güneş Rasathanesi'ne ait teleskop Haleakala yanardağının zirvesinde 3.000 kilometre yükseklikte konumlandırıldı.

Yapımına 2003'te başlanan ve 344 milyon dolara mal olan teleskop, dört metrelik çapıyla dünyanın en büyük aynasına sahip.

Teleskop, her gün bir yüzme havuzu dolusu buzla soğutuluyor. Güneş'i doğrudan gördüğü için aşırı sıcaklığa maruz kalan teleskop, sıcaklık değişiminin hava türbülansına yol açıp görüntü kalitesini etkilememesi için her gün bir yüzme havuzunu dolduracak kadar buzla soğutuluyor.

Bunun içinde her gece sekiz tank, buzla dolduruluyor. Toplam uzunluğu 12 kilometre olan borulardan geçen soğutucu sıvı bu tanklarından geçiriliyor. Aynanın arkasında da 100 fıskiye var.
(BBC/HUR/ÖK)
 

Son Güncelleme: 30.01.2020 13:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ap'den Mobil Cihazlara Tek Tip Şarj Çağrısı
Ap'den Mobil Cihazlara Tek Tip Şarj Çağrısı
Putin Ve Netanyahu Kremlin Sarayı'nda Bir Araya Geldi
Putin Ve Netanyahu Kremlin Sarayı'nda Bir Araya Geldi
Nükleerden Vazgeçişin Almanya'ya Maliyetinin Yıllık 12 Milyar Dolar Olduğu Tahmin Ediliyor
Nükleerden Vazgeçişin Almanya'ya Maliyetinin Yıllık 12 Milyar Dolar Olduğu Tahmin Ediliyor
S&p:
S&p: "brexit Sonrası İngiltere’nin Önünde Zorluklar Var"
Koronavirüs: Bilim insanları yeni virüse karşı aşı geliştirmek için zamanla yarışıyor
Koronavirüs: Bilim insanları yeni virüse karşı aşı geliştirmek için zamanla yarışıyor
Rusya Koronavirüs Salgını Nedeniyle Çin'le Sınırını Kapatıyor
Rusya Koronavirüs Salgını Nedeniyle Çin'le Sınırını Kapatıyor
Demokrasi Konusunda Hoşnutsuzluk “rekor Düzeyde”
Demokrasi Konusunda Hoşnutsuzluk “rekor Düzeyde”
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ayrılıkçılar Sivillere Saldırdı: 36 Ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ayrılıkçılar Sivillere Saldırdı: 36 Ölü
Vanessa Bryant’tan Eşi Kobe Bryant Ve Kızı Gianna İçin İlk Instagram Hesabından Paylaşım Yaptı
Vanessa Bryant’tan Eşi Kobe Bryant Ve Kızı Gianna İçin İlk Instagram Hesabından Paylaşım Yaptı
ABD ile Meksika sınırında “en uzun“ kaçakçılık tüneli keşfedildi
ABD ile Meksika sınırında “en uzun“ kaçakçılık tüneli keşfedildi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim