Dev kertenkele girdiği markette paniğe neden oldu

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta dün öğle saatlerinde markete giren kertenkele korku ve paniğe neden oldu.

Markette bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, dev kertenkele, raflara tırmandığı görüldü.

Market çalışanının, yetkilileri araması ile olay yerine gelen kurtarma ekipleri, mağazadan dışarı sürükleyerek çıkardıkları dev kertenkeleyi çevrede bulunan çalılıklara bıraktı.

"Hayvan içecek reyonuna çok yakındı"

Müşterilerden Narimpa Tangsin, "Bir içecek almak istedim fakat hayvan içecek reyonuna çok yakındı. Tehlikeli hayvanlar, özellikle de kızdıklarında. Bu nedenle uzak durdum ve bunu telefonuma kaydettim. Sanırım dükkanlarda kertenkeleler için bile her ürün var" dedi.

Kuru hava şartlarından geldiği tahmin ediliyor

Bazen zararlı bakteriler taşıyan ve tehdit edildiğinde agresif olabilen hafif zehirli bir ısırığa sahip olan kertenkelenin, bölgede çok az yağan yağmurlar ve aylardır süren kuru hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanması sonucu markete girdiği düşünülüyor.