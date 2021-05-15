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"Deprem etkisi yaratacak hamlemizi beklesinler"

Hamas'tan İsrail'in medya binası saldırısıyla ilgili çok sert açıklama: Deprem etkisi yaratacak hamlemizi beklesinler

15 Mayıs 2021 Cumartesi 16:48
"Deprem etkisi yaratacak hamlemizi beklesinler"
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İsrail'in Gazze'de 13 katlı bir medya binasını vurmasının ardından Hamas'tan çok sert bir açıklama geldi. Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ebuyde, "İşgalci terör devletinin biraz önce sivilleri vurmasına karşılık, deprem etkisi yapacak hamlemizi beklesinler" dedi.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonrasında 10 Mayıs'tan bu yana 139 Filistinli öldü, 950 kişi yaralandı. Dün gece aynı aileden 10 kişinin ölmesi sonrasında intikam yemini eden Hamas, bugün roketlerle Tel Aviv'i vurdu. Bu saldırıda bir İsrailli hayatını kaybetti.

MEDYA BİNASINI VURDULAR

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Hemen ardından ise İsrail savaş uçakları Gazze'de içinde Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binayı vurarak yerle bir etti. 13 katlı binaya yapılan saldırı anı kameralar tarafından kaydedildi. İsrail ordusu saldırıdan bir süre önce yerle bir edilen binanın vurulacağı uyarısında bulunmuştu.

"DEPREM ETKİSİ YAPACAK HAMLEMİZİ BEKLESİNLER

"Bu gelişme sonrasında Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ebuyde, çok sert bir açıklama yaptı. Ebuyde, "İşgalci terör devletinin biraz önce sivillere vurmasına karşılık deprem etkisi yapacak hamleyi beklesinler" dedi.

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