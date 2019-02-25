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Denizden 15 km uzakta Amazon ormanlarında 10 tonluk balina bulundu

Denizden 15 km uzakta Amazon ormanlarında 10 tonluk balina bulundu

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:16
Denizden 15 km uzakta Amazon ormanlarında 10 tonluk balina bulundu

Brezilya'nın kuzey doğusunda Atlantik Okyanusu kıyısında Amazon ormanları içerisinde yaklaşık 10 metre uzunluğunda ölü bir kambur balina bulundu. Denizden 15 kilometre uzakta ormanda bulunan balina inceleme altında alındı.

Amazon Nehri ağzında bulunan Marajo Adası'nın Araruna sahili üzerinde geçen cuma günü bulunan ve yaklaşık 10 ton ağırlığında olan balinanın vücudunda herhangi bir yara izinin olmaması da dikkat çekti.

Normal yaşam alanının kilometrelerce uzağında bulunan hayvanın okyanusta oluşan dev dalgalar ve yüksek gelgitler sebebiyle kıyıya vurduğu düşünülüyor. Bölgede inceleme yapan bilim insanları bir yaşında olduğu tespit edilen balinanın önce okyanusta öldüğünü, ardından da bölgeye sürüklenmiş olabileceğini ifade etti.

Belediyeye bağlı Sağlık ve Çevre Hizmetleri Sekreterliği Semma bölgede inceleme başlatırken, sivil toplum örgütü Bicho D’agu balinanın gövdesinden et parçaları alarak hayvanın ölüm nedeninin tam olarak belirlenmesi için otopsi yapacaklarını duyurdu.

Semma yetkilisi Dirlene Silva Brezilya medyasına verdiği demeçte "Balinanın vücudunu bölgede avlanan ve leş yiyen kuşların toplaşması sayesinde bulduk" diye konuştu. Bölgede görevli denizcilik uzmanı Renata Emin, balinanın ölüm nedenini ve nasıl bu noktaya ulaştığı hakkında net bir şey söyleyemediklerini ancak büyük ihtimalle yüksek gelgitler sebebiyle kıyıya vurduğunu ifade etti.

The Maritime Herald ise balinanın plastik yutması sebebiyle ölmüş olmasının yüksek ihtimal olduğunu yazdı.

Yaz aylarında beslenen kambur balinalar okyanuslardaki plankton, su yüzeyindeki bitki ve hayvanlardan oluşan yaşam formlarını ya da sürü halindeki balıkları yiyerek besleniyor. Bazı cinsler 18 metre uzunluğuna ve 40 ton ağırlığına ulaşabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
10 Tonluk Balina
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