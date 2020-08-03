banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1127
ALTIN
442.402
DOLAR
6.9718
STERLİN
9.1091
EURO
8.1794
Hiçbir seçim Denktaşsız olmadı
Hiçbir seçim Denktaşsız olmadı
Var olmanın teminatı; Garantiler
Var olmanın teminatı; Garantiler
Elden teklif: ŞAİBE!
Elden teklif: ŞAİBE!
Ağustos balayı Eylül dert ayı olmasın
Ağustos balayı Eylül dert ayı...
banner355

Deneklerde bağışıklık yanıtı oluştu…

Rusya Savunma Bakanlığ koronavirüse karşı geliştirilen aşı adayı deneklerinde, bağışıklık yanıtı oluştuğunu açıkladı

03 Ağustos 2020 Pazartesi 21:53
Deneklerde bağışıklık yanıtı oluştu…
banner337
banner351

Rusya'da corona virüsüne karşı geliştirilen aşı adaylarının klinik çalışmaları sürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askeri Burdenko Hastanesi'nde aşı testi yapılan tüm gönüllü deneklerde bağışıklık yanıtı oluştuğu belirtildi.

banner341
YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ

Bakanlık ile Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından ortak geliştirilen aşının şu ana kadar deneklerde bir yan etki göstermediği ifade edildi.

Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Vektor de Kasım ayında corona virüsüne karşı aşı üretimine başlamayı planladığını duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
RusyaAşıKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin Hagupit tayfunu öncesinde tahliyelere başlandı
Çin Hagupit tayfunu öncesinde tahliyelere başlandı
Nasa astronotlarını taşıyan Spacex kapsülü dünyaya döndü
Nasa astronotlarını taşıyan Spacex kapsülü dünyaya döndü
Johnson&johnson kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başladı
Johnson&johnson kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başladı
İran, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin eski üyesini yaptırım listesine aldı
İran, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin eski üyesini yaptırım listesine aldı
Endonezya'da şiddetli yağışlar sele dönüştü: 1 ölü
Endonezya'da şiddetli yağışlar sele dönüştü: 1 ölü
Afganistan'da hapishaneye bombalı saldırı: 11 ölü, 42 yaralı
Afganistan'da hapishaneye bombalı saldırı: 11 ölü, 42 yaralı
Hacılar veda tavafını tamamladı
Hacılar veda tavafını tamamladı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
ABD’de koronavirüs vakası 5 milyona, can kaybı 160 bine dayandı
ABD’de koronavirüs vakası 5 milyona, can kaybı 160 bine dayandı
Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz’de savaşın eşiğinden döndü!
Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz’de savaşın eşiğinden döndü!

banner350

banner356

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim