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Demokratlar Trump Hakkında İki Azil Gerekçesi Açıkladı

Washington, 10 Aralık 19 (TAK): Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, Başkan Donald Trump’ı azil gerekçelerini açıkladı. Buna göre, azil süreci kapsamında Trump’a “görevini kötüye kullanmak” ve “Kongre’nin işleyişini engellemek” şeklinde iki resmi suçlama yöneltilecek.

Demokratlar Trump Hakkında İki Azil Gerekçesi Açıkladı

Washington, 10 Aralık 19 (TAK): Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, Başkan Donald Trump’ı azil gerekçelerini açıkladı. Buna göre, azil süreci kapsamında Trump’a “görevini kötüye kullanmak” ve “Kongre’nin işleyişini engellemek” şeklinde iki resmi suçlama yöneltilecek.

10 Aralık 2019 Salı 15:24
Demokratlar Trump Hakkında İki Azil Gerekçesi Açıkladı

Washington, 10 Aralık 19 (TAK): Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, Başkan Donald Trump’ı azil gerekçelerini açıkladı. Buna göre, azil süreci kapsamında Trump’a “görevini kötüye kullanmak” ve “Kongre’nin işleyişini engellemek” şeklinde iki resmi suçlama yöneltilecek.

Azil gerekçeleri, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve ilgili komisyonların başkanları tarafından birlikte düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

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Suçlamalar, Trump’ın Ukrayna’ya, kendi siyasi rakiplerinin faaliyetlerini araştırması için baskı yaptığı ve bu ülkeye yönelik Amerikan askeri yardımlarını da pazarlık kozu olarak kullandığı iddialarına dayanıyor.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Trump’ın 25 Temmuz’da Ukrayna lideriyle telefon görüşmesinin içeriğinin istihbarat camiasından bir görevli tarafından ihbar mektubuyla şikayet edilmesi üzerine Başkan hakkında azil soruşturması başlatmıştı.

Trump Demokratlar’ın bu sabahki açıklamasından önce Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, yanlış “hiçbir” şey yapmadığını ve başarılı icraatlar yerine getiren bir başkanı azletmenin “tam bir siyasi çılgınlık” olacağını kaydetmişti.

(VOA/FG)

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