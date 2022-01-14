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Delta Airlines: 2021'in son çeyreğinde 408 milyon dolar zarar ettik

ABD'li havayolu şirketi Delta, koronavirüs nedeniyle 408 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı.

14 Ocak 2022 Cuma 09:10
Delta Airlines: 2021'in son çeyreğinde 408 milyon dolar zarar ettik

ABD'de Atlanta merkezli havayolu şirketi Delta Airlines, Omicron varyantı yüzünden çok sayıda uçuşun iptal edildiği 2021'in son çeyreğinde 408 milyon dolar kaybı olduğunu, yeni yılın ilk çeyreğinde de kar beklentisinin olmadığını açıkladı.

Şirket, 2022 maliyetlerinin keskin bir şekilde artacağını, yakıt giderlerinin 2019'a göre yüzde 15 daha fazla olacağını öngördü.

Delta Üst Yöneticisi (CEO) Ed Bastian, son dört hafta içinde 8 bin çalışanın COVID-19'a yakalandığını duyurdu.Bastian,"Hasta işçiler ve kış şartları, 24 Aralık'tan bu yana 2 bin 200'den fazla uçuşun iptal edilmesine neden oldu" dedi.

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Bahar aylarında karlı döneme geçilecek

Bastian, ABD'de uçan insan sayısının Ocak 2019'a göre yüzde 20 azaldığını, geçen kasım ve aralık aylarında yolcu kaybı oranının yüzde 16 civarında olduğunu ifade etti. Atlanta şirketi, ancak bahar aylarıyla birlikte uçakların dolmaya başlayacağı ve karlı bir döneme girebilecekleri bilgisini paylaştı.

Hafta başında CEO'su Scott Kirby'de, kurum çalışanlarına gönderdiği mektupta, 3 bin çalışanın COVID-19'a yakalandığını duyurmuştu.

Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda tek bir günde, United personelinin yaklaşık üçte birinin COVID-19 testi pozitif çıkmış, havayolu şirketi tarifeli uçuşları askıya almıştı.

Her iki havayolunun da yaklaşık 74 bin çalışanı bulunuyor.

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