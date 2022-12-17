banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Nöbetçi Eczaneler (17 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (17 Aralık 2022)
Dikkat! Topçu atışları yapılacak
Dikkat! Topçu atışları yapılacak
Hava durumu raporu!
Hava durumu raporu!
Sol direksiyonlu araçlar için mevzuat belli
Sol direksiyonlu araçlar için mevzuat...
Koop-Sen yetkili sendika olarak belirlendi
banner405

Dehşete ramak kaldı… 2 yaşındaki çocuğu yuttu

17 Aralık 2022 Cumartesi 09:10
Dehşete ramak kaldı… 2 yaşındaki çocuğu yuttu

Uganda’da yaşayan 2 yaşındaki bir çocuk, evinin yakınındaki Edward Gölü’nün kenarında oynarken bir su aygırı tarafından yutuldu ve şans eseri hayatta kaldı.

The Telegraph’ın haberine göre, Paul Iga, gölün kenarından sadece birkaç yüz metre uzakta bir su aygırı tarafından yakalandı.

Orada yaşayan bir kişi olan Chrispas Bagonza olaya tanık olunca su aygırını durdurmak için ona taş atmaya başladı.

Buna şaşırmış gibi görünen su aygırı, yarısını yuttuğu çocuğu suya geri dönmeden önce kustu.

Küçük çocuk yaralanarak tedavi için bir kliniğe götürülürken mucizevi bir şekilde saldırıdan kurtuldu. Paul’un Bwera’daki bir hastaneye sevk edildiği ancak kuduz aşısı yapıldıktan sonra taburcu edildiği bildirildi.

Uganda Polisi yaptığı açıklamada, “Bu, bir su aygırının Edward Gölü’nden çıkıp küçük bir çocuğa saldırdığı ilk olaydır” dedi. Polis sözlerine şu şekilde devam etti: “Yakınlarda bulunan Chrispas Bagonza adlı kişi, su aygırını taşlayıp korkutup kurbanı ağzından çıkarmasına neden olduktan sonra çocuğu kurtarmak cesaretini gösterdi.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya'da dev akvaryum patladı
Almanya'da dev akvaryum patladı
'Uçak modu'na veda zamanı yaklaşıyor
'Uçak modu'na veda zamanı yaklaşıyor
Twitter'da karakter sayısı 4 bin oluyor
Twitter'da karakter sayısı 4 bin oluyor
Wuhan'da “görünmezlik pelerini” icat edildi
Wuhan'da “görünmezlik pelerini” icat edildi
Kanı virüsü öldürüyor: Dünyada onun gibi sadece birkaç kişi var
Kanı virüsü öldürüyor: Dünyada onun gibi sadece birkaç kişi var
Kosova-Sırbistan geriliminde yeni perde
Kosova-Sırbistan geriliminde yeni perde
Twitter'da ikinci ifşa: Gizli kara liste ortaya çıktı
Twitter'da ikinci ifşa: Gizli kara liste ortaya çıktı
Dünyanın en nadir bulut oluşumlarından biri fotoğraflandı
Dünyanın en nadir bulut oluşumlarından biri fotoğraflandı
Yılın kahramanları İranlı kadınlar
Yılın kahramanları İranlı kadınlar
Buzul çağına ait iki nadir fosil keşfedildi
Buzul çağına ait iki nadir fosil keşfedildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim