Değirmenlik Belediyesi, Kardeş Belediye Bucak ile biraraya geldi

Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ziyaretten mutluluk duyan Başkan Ali Karavezirler, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ile bölgeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu ve her iki belediye arasındaki işbirliğini arttıracaklarını belirtti.