Değirmenlik Belediyesi, Kardeş Belediye Bucak ile biraraya geldi
Değirmenlik Belediyesi ile kardeş belediye olan Bucak Belediyesi’nin Başkanı Emrullah Ünal, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i makamında ziyaret etti.
Değirmenlik Belediyesi, Kardeş Belediye Bucak ile biraraya geldi
Değirmenlik Belediyesi ile kardeş belediye olan Bucak Belediyesi’nin Başkanı Emrullah Ünal, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i makamında ziyaret etti.
29 Eylül 2021 Çarşamba 10:30
Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ziyaretten mutluluk duyan Başkan Ali Karavezirler, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ile bölgeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu ve her iki belediye arasındaki işbirliğini arttıracaklarını belirtti.
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