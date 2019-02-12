Değerinden haberi bile yoktu… Yastık altından servet çıktı!

Yerel Palawan News sitesinin haberine göre adı açıklanmayan balıkçı, 30 santimetre genişliğe ve 67 santimetre uzunluğuna sahip incinin, teknesinin çıpasına takıldığını, çıpayı kurtardığı sırada inciyi bulduğunu söyledi.

Balıkçının incinin gerçek değeri konusunda fikri olmadığı ve uğur için yatağının altında tuttuğu belirtiliyor.

Yerel yetkililere göre, balıkçı daha sonra sergilenmesi için inciyi Puerto Princesa belediyesinde turizm görevlisi olan teyzesine teslim etti. İnci şimdi belediye binasında sergileniyor. Uzmanların incelemesinin ardından incinin gerçek değeri ortaya çıkacak..

Dünyanın en büyük incisi rekoru 1939’da yine Palawan adasında bulunan Lao Tzu adlı inciye ait. 6.4 kiloluk inciye 2003’te 93 milyon dolar değer biçilmişti.