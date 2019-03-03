David Beckham çocuklar için yeşil sahalara döndü

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden David Beckham, Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi adına açılan futbol sahasının açılışına katıldı. Los Angeles'taki etkinlikte sahaya çıkan eski yıldız çocuklarla maç yaptı.

Bir dönem LA Galaxy forması da giyen futbolcu, gençlere 'hayallerinizin peşinde koşun' tavsiyesinde bulundu.

Manchester United kariyerinden sonra Real Madrid'e geçen oradan da ABD'ye transfer olan Beckham, 38 yaşında 20 yıllık profesyonel kariyerine Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında son verdi.

2013'te futbola veda eden Beckham, dört farklı ülke takımda şampiyonluk yaşayan ilk İngiliz futbolcu olarak tarihe geçmişti.