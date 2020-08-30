banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 38°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1101
ALTIN
463.306
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.8289
EURO
8.6893
Tüp bebek savaşları ve bir doktorun krallığı!
Tüp bebek savaşları ve bir...
Sudan meseleler
Sudan meseleler
Tatar, Eroğlu ailesiyle yemekte barıştı...
Tatar, Eroğlu ailesiyle yemekte barıştı...
Bana partimi sorma
Bana partimi sorma
banner355

Daü İle Warwıck Arasında İş Birliği

Lefkoşa, 30 Ağustos 20 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Warwick Üniversitesi arasında yapılan iş birliği doğrultusunda Warwick Üretim Grubu’nun (WMG) Mühendislik İşletme Yönetimi ile Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans (MSc) programları DAÜ kampüsünde de yürütülüyor. 

30 Ağustos 2020 Pazar 13:47
Daü İle Warwıck Arasında İş Birliği
banner337
banner351

Lefkoşa, 30 Ağustos 20 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Warwick Üniversitesi arasında yapılan iş birliği doğrultusunda Warwick Üretim Grubu’nun (WMG) Mühendislik İşletme Yönetimi ile Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans (MSc) programları DAÜ kampüsünde de yürütülüyor. 
DAÜ’den verilen bilgiye göre, bu Yüksek Lisans (MSc) dereceleri DAÜ kampüsünde bir akademik yılda tamamlanabilmekte. Öğrencilere Yüksek Lisans eğitimleri boyunca almaları gereken 9 modülden 2 modülü İngiltere’de Warwick Üniversitesi’nde veya diğer Warwick Üniversitesi merkezlerinde alabilme seçeneği de sunulmakta. 
Sunulan Yüksek Lisans dereceleri ve diploma tamamıyla Warwick Üniversitesi diploması ve üniversitenin İngiltere kampüsünde eğitim alan öğrencilere verilen diplomayla aynı.

banner341
Konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi için başvuruda bulunmak isteyenler, hafta içi 09:00 – 17:00 saatleri arası DAÜ Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’ndeki WMG – DAÜ Ofisi’ni (IE-C-111) veya warwick.emu.edu.tr adresini ziyaret edebilecek veya https://warwick.emu.edu.tr/en/apply/online-application-form web sitesinden online başvuru yapabilecek.
(AK/HÖ)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'de 9, Güney Kore’de 299 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Çin'de 9, Güney Kore’de 299 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
Suriye'de Alıkonulanların Yaklaşık 100 Bininden Haber Alınamıyor
Suriye'de Alıkonulanların Yaklaşık 100 Bininden Haber Alınamıyor
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 990 Bini Geçti
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 990 Bini Geçti
Portland’da Irkçılık Karşıtlarıyla Trump Destekçileri Arasında Çıkan Arbedede 1 Kişi Öldü
Portland’da Irkçılık Karşıtlarıyla Trump Destekçileri Arasında Çıkan Arbedede 1 Kişi Öldü
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 25 Milyon 182 Bini Geçti
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 25 Milyon 182 Bini Geçti
Çin'de İki Katlı Restoranın Çökmesi Sonucu Ölenlerin Sayısı 29'a Yükseldi
Çin'de İki Katlı Restoranın Çökmesi Sonucu Ölenlerin Sayısı 29'a Yükseldi
Berlin'de Koronavirüs Önlemleri Protesto Edildi
Berlin'de Koronavirüs Önlemleri Protesto Edildi
Vakalar artıyor Avrupa yeniden kapanıyor
Vakalar artıyor Avrupa yeniden kapanıyor
Zimbabwe'de 11 fil telef oldu
Zimbabwe'de 11 fil telef oldu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim