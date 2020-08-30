Daü İle Warwıck Arasında İş Birliği

Lefkoşa, 30 Ağustos 20 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Warwick Üniversitesi arasında yapılan iş birliği doğrultusunda Warwick Üretim Grubu’nun (WMG) Mühendislik İşletme Yönetimi ile Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans (MSc) programları DAÜ kampüsünde de yürütülüyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, bu Yüksek Lisans (MSc) dereceleri DAÜ kampüsünde bir akademik yılda tamamlanabilmekte. Öğrencilere Yüksek Lisans eğitimleri boyunca almaları gereken 9 modülden 2 modülü İngiltere’de Warwick Üniversitesi’nde veya diğer Warwick Üniversitesi merkezlerinde alabilme seçeneği de sunulmakta.

Sunulan Yüksek Lisans dereceleri ve diploma tamamıyla Warwick Üniversitesi diploması ve üniversitenin İngiltere kampüsünde eğitim alan öğrencilere verilen diplomayla aynı.



Konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi için başvuruda bulunmak isteyenler, hafta içi 09:00 – 17:00 saatleri arası DAÜ Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’ndeki WMG – DAÜ Ofisi’ni (IE-C-111) veya warwick.emu.edu.tr adresini ziyaret edebilecek veya https://warwick.emu.edu.tr/en/apply/online-application-form web sitesinden online başvuru yapabilecek.(AK/HÖ)