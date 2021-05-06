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DAÜ, Sabak Akreditasyonu aldı…

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), SABAK akreditasyonu aldı. DAÜ Rektörlüğü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı’nın Türkiye’deki Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (SABAK) tarafından akredite edilmesi nedeniyle Fakültedeki hocalara plaket sundu.

06 Mayıs 2021 Perşembe 12:45
DAÜ, Sabak Akreditasyonu aldı…
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DAÜ’den verilen bilgiye göre, plaketler dün DAÜ Rektörlüğü Senato Toplantı Odası’nda gerçekleşen törende takdim edildi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın törende yaptığı konuşmada, “Üniversitemizin genel vizyonunda, programlarımızın uluslararası ve saygın kuruluşlar tarafından akredite edilmesi yer almaktadır” dedi.

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Hocanın, SABAK akreditasyonun DAÜ adına çok önemli bir başarı olduğunu belirtti ve teşekkürlerini ifade etti.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ise SABAK tarafından 5 yıllık akredite alan tek fakülte olduklarını belirterek Bölüm hocalarına teşekkür etti.

SABAK, sağlık bilimleri eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapan bağımsız bir kuruluş.


 

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Son Güncelleme: 06.05.2021 14:22
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