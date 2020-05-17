banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 37°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99768
ALTIN
386.746
DOLAR
6.8998
STERLİN
8.3546
EURO
7.4566
banner339
Bakanlar Kurulu yasa gücünde kararname hazırladı
BAKANLAR KURULU'NDAN KARARNAME
Güney Kıbrıs'ta 2'si öğrenci 4 yeni vaka
GÜNEY'DE SON DURUM
Kısmi sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren kalkıyor
HAYAT NORMALE DÖNÜYOR
Tatar: “AB’nin tutumu vizyonsuzluk ve hukuk tanımazlık göstergesidir”
TATAR'DAN DEĞERLENDİRME
Flaş Haber
Narkotik’ten gece operasyonu
Kapat

Darbeci Hafter güçlerinden roket saldırısı: 7 sivil öldü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkentte yerlerinden edilmiş Libyalıların kaldığı sivil yerleşim bölgesine roketli saldırı düzenledi. Saldırıda 1'i çocuk 7 sivil hayatını kaybetti.

17 Mayıs 2020 Pazar 09:45
Darbeci Hafter güçlerinden roket saldırısı: 7 sivil öldü
banner337
banner345

Libya Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, yerlerinden edilmiş Libyalıların kaldığı Furnac bölgesindeki yerleşkeye Hafter milislerinin roketle düzenlediği saldırıda aralarında 5 yaşındaki Bangladeş uyruklu çocuğun da yer aldığı 7 sivil öldü ve 17 kişi yaralandı.

banner341
Sosyal medya hesaplarında Hafter milislerinin fırlattığı roketlerin düşmesinin ardından bölgeden yükselen siyah dumanların görüntüleri paylaşılmıştı.

Sağlık ekiplerinin uzunca süre bombardıman altındaki yerleşkeye ulaşmakta zorluk yaşadığı belirtilmişti.

Hafter milislerinin mayıs başından itibaren başkentin çeşitli bölgelerine düzenlediği, yüzlerce roketin ve top mermisinin kullanıldığı saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 30'a yakın sivil hayatını kaybetti.

banner346
Anahtar Kelimeler:
Darbeci Hafter GüçleriRoket Saldırısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya Kademeli Normale Dönüşü Hızlandırıyor
İtalya Kademeli Normale Dönüşü Hızlandırıyor
Fransa'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 27 Bin 625'e Yükseldi
Fransa'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 27 Bin 625'e Yükseldi
Abd'de İlk Kovid-19 Vakasının Tarihi Daha Erken Olabilir
Abd'de İlk Kovid-19 Vakasının Tarihi Daha Erken Olabilir
Brezilya'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 845 Artarak 15 Bin 662'ye Yükseldi
Brezilya'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 845 Artarak 15 Bin 662'ye Yükseldi
DSÖ'den korkutan uyarı
DSÖ'den korkutan uyarı
Keşmir'de heyelan: Çok sayıda araç toprak altında kaldı
Keşmir'de heyelan: Çok sayıda araç toprak altında kaldı
Fransa'da sarı yelekliler 2 ay sonra yeniden sokaklarda
Fransa'da sarı yelekliler 2 ay sonra yeniden sokaklarda
ABD'de 'ilk vakanın tarihi daha erken olabilir' iddiası
ABD'de 'ilk vakanın tarihi daha erken olabilir' iddiası
ABD'li senatörden Netanyahu'ya: Batı Şeria'da ilhak girişiminde bulunmayın
ABD'li senatörden Netanyahu'ya: Batı Şeria'da ilhak girişiminde bulunmayın
BAE'nin darbe planları tutmadı
BAE'nin darbe planları tutmadı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim