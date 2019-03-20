Danimarkalı Milletvekilinden Bebeğini Parlamentodan Çıkarması İstendi



Ankara, 20 Mart 19 : Danimarka'da kadın milletvekili Mette Abildgaard'dan bebeğini parlamentodan çıkarması istendi.

BBC'nin haberine göre, Danimarka parlamentosunun başkanı ve sağcı Danimarka Halkın Partisinin eski lideri PiaKjaersgaard, Abildgaard'a parlamentoya bebeğiyle girmesinin hoş karşılanmayacağını söyledi.

Çocuklu milletvekillerine yönergelerin daha açık anlatılması gerektiğini savunan Kjaersgaard, yardımcısı aracılığıyla Abildgaard'dan bebeğini parlamentodan çıkarmasını istedi.

Kjaersgaard'ın sözcüsü, yerel BT gazetesine yaptığı açıklamada, parlamento başkanının sadece kurallara uyduğunu ve bebeğin "toplantının huzurunu kaçıracağını" hissettiğini kaydetti.

Muhafazakar Halkın Partisinin grup lideri Abildgaard, Facebook'ta diğer meslektaşlarının çocuklarını işe getirdiğine ve sorun yaşamadıklarına tanık olduğu paylaşımını yaptı.

Babası bakamayacağı için ilk kez 5 aylık bebeğini işe getirdiğini belirten Abildgaard, "Ana, baba ve bebekleri temsil eden bir meclis, ana, baba ve bebeklere açık olmalıdır." ifadesini kullandı.

Danimarka'da yeni doğum yapan kadınlara 18 hafta izin veriliyor. Ebeveynlerden biri, buna ilaveten isteğe bağlı olarak 32 hafta daha izin alabiliyor.

Yeni Zelanda Başbakanı JacindaArdern, New York'ta geçen eylül ayında yapılan BM Genel Kuruluna bebeğini getirmiş, genel kurula çocuğuyla katılan ilk dünya lideri olmuştu. Geçen yıl da Kanadalı kadın bakan Karina Gould'un parlamentoda bebeğini emzirmesi gündeme oturmuştu.

(AA/ÖZ/ŞEB)